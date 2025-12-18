白安內地開唱特製DJ台原汁原味全搬出　搞笑許下無厘頭新年願望

「創作才女」白安日前發行新專輯《星期八》，並隨即展開《路邊野餐》新專輯巡迴演唱會，繼台中首場圓滿落幕後，白安也原汁原味將演出帶往8個城市，與歌迷一同展開電子舞動派對。上週末她前往北京、上海開唱，以全新面貌的電子音樂陪伴歌迷度過寒冬；而白安剛抵達北京，便巧遇當地入冬後的「初雪」，零下三度的低溫，讓怕冷的她一踏出機場就把自己包得密不透風，全身上下只露出一雙眼睛，笑說：「太冷了，把我自己包起來！」雪花一片片飛落，街道與樹梢皆覆上一層銀白色白雪，白安也在演出前走進雪白世界散步，冬日美景讓她情不自禁哼唱起新歌《雪人》：「好冷，雪已經積得那麼深」讓這趟北京行浪漫又難忘。

白安上海開唱獻唱多首經典曲目。(公關提供)

白安唱〈我該用什麼才能留住你〉思念爸爸情緒潰堤落淚。(公關提供)

白安將為此次《路邊野餐》演唱會訂製的「星期八幻彩DJ台」以及空氣沙發也原汁原味帶往當地，並以DJ身份登場演唱《尋找精靈》、《麥田捕手》、《不聽》、《我只想在乎我在乎的》等經典作品，展現他的電子新時尚演出，帶來全新的聽覺風貌。而白安12日於下雪的北京開唱，讓她直呼自己非常幸運，感動表示：「一來到就遇到北京今年的第一場雪，超級榮幸可以跟你們一起擁有今天的回憶！」她也在台上真情告白，向冒雪前來的歌迷致謝：「真的非常謝謝你們，穿越雪來到這裡看我，真的很感動。」就在這個飄雪的夜晚，白安也首度演唱她翻唱范曉萱的歌曲《雪人》，在特別的天氣下送上特別的歌曲，相當應景；此外，她更笑談北京站的有趣觀察，幽默分享：「覺得今天是我演出現場看過最多高個子的一場，大家真的好高！不愧是北方。」一句話逗笑全場。

白安坐空氣沙發自在獻唱〈臥室音樂〉。(公關提供)

白安《路邊野餐》巡演前往北京、上海開唱。(公關提供)

經過前一日北京的低溫洗禮，白安隔日前往上海演出時做足萬全保暖準備，穿上兩件發熱衣、戴毛帽登台，沒想到唱到一半卻在台上笑喊：「真的好熱！還是因為你們太熱情？」逗得全場大笑。上海場除了接連演唱新專輯《星期八》中的多首歌曲外，白安也特別加碼獻唱《所愛之初》，讓歌迷大飽耳福。

白安化身DJ展現電子音樂新樣貌。(公關提供)

白安首唱新歌〈雪人〉 拼出彼此的緣分。(公關提供)

演唱到寫給過世爸爸的歌曲《我該用什麼才能留住你》時，白安情緒湧上，忍不住落下眼淚，感性分享：「這首歌對我來說，是演出時最難唱的一首歌，因為每次唱都會想起很多人。」她也坦言，表演這首歌時並非每一場都想哭，但來到上海卻突然情緒特別豐沛。台下歌迷見狀，貼心遞上衛生紙讓她擦拭眼淚，感動瞬間蔓延全場。為了不讓情緒影響接下來的演出，白安笑著向歌迷求救：「有沒有哪個朋友可以讓我好笑一下，幫我轉移注意力！」歌迷們隨即大聲回應「你好美」、「一夜暴富」，熱情又暖心的互動，也成功讓白安破涕為笑，為上海站演出增添溫暖的回憶。

白安下雪天應景唱〈雪人〉。(公關提供)

白安北京遇「初雪」開演前走入浪漫雪白世界。(公關提供)

白安《星期八》專輯希望讓大家開心悠遊在專輯中，即使談及遺憾的故事，也以輕快的節奏娓娓道來，將不開心、失望、懷疑轉化成另一種詼諧幽默再繼續往下走。白安也分享自己的新年新希望，笑說：「2026年的目標是成為一個好笑的人！」有趣又無厘頭的願望讓大家還沒反應過來，白安就率先在台上笑出聲，也逗得全場哈哈大笑。白安《路邊野餐》新專輯巡迴演唱會結束台中、北京、上海場後，也將前往更多城市開唱：12月19日成都、12月21日武漢、2026年1月10日深圳、1月11日廣州、1月25日台北Zepp New Taipei、3月7日高雄後台 Backstage Live開唱。

白安《路邊野餐》巡演北京場。(公關提供)