李修賢與蔡國權竟有秘密關係？　揭好友車禍後腦部重創仍繼續作曲

曾創作出《不應再猶豫》、《不裝飾你的夢》及徐小鳳名作《順流逆流》的香港唱作歌手蔡國權，於2002年發生車禍後腦部嚴重受創，現時不但說話有障礙，亦長期需要坐輪椅代步，更出現失智症及創傷後柏金遜症。近日淡出影圈多年的李修賢拍片講述與蔡國權的秘密關係及車禍後的狀況。

蔡國權曾創作出《不應再猶豫》、《不裝飾你的夢》及徐小鳳名作《順流逆流》。（網絡圖片）

李修賢近年進駐抖音不時大爆圈中秘聞，日前他拍片透露與蔡國權是中學同學：「我們在1966年是同班同學，他在學校上課，要是上一些不重要的堂，他老是拿著那個鼓棍打鼓，那鼓棍就敲桌子的。」對於蔡國權的遭遇，李修賢表示相當難過，片段播出後，隨即引起大批網民熱議。

近日淡出影圈多年的李修賢拍片講述與蔡國權的秘密關係及車禍後的狀況。（抖音）

李修賢除了談及與蔡國權的昔日往事外，還透露好友車禍後的狀況：「交通意外之後，他一直待在老人院，過的是一個廢人的生活，不能動躺在床上。他保養好一點的時候，他還在作曲。所以有時候覺得人，有時候那些意外真的​​很難講。唉，上天有時候真的很捉弄人。蔡國權那麼有天才的人，他一直從小，那個時候才十三、四歲，他已經​​在搞音樂、作曲、唱歌。我比他晚，我拍電影都要十七、八歲才去拍電影，他十三歲就研究音樂，所以呢，往往中，所有的事情是命中注定。」

李修賢除了談及與蔡國權的昔日往事外，還透露好友車禍後的狀況。（抖音）

大批網民看到片段後，都留言表示：「權哥好可憐，出咗交通事故入住老人院，一個音樂才子，後來小鳳姐經常有去探望」、「太可惜了，寫不了歌了，天妒英才，好喜歡他的歌，是個全才」、「原來你們是同學啊，現在很少看到他的消息了」。網民都好奇蔡國權的近況，其實在2022年，有粉絲在蔡國權的家人安排下到護理院探望過偶像，當時蔡國權精神奕奕，向鏡頭展現燦爛笑容，更為粉絲們簽名，非常精靈。