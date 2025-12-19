《守誠者》靚女警大有來頭　入行10年曾被封「港版林依晨」

無綫（TVB）播出新劇《守誠者》，為香港與內地拍的劇集。演員陣容有陳小春、李治廷、任達華、李子雄、熊黛林、李麗珍、沈震軒、陳惠敏和伍詠薇等，為近年難得一見，群星供照的TVB劇。劇本以香港警察衝鋒隊為題材，講述他們日常事務及各警員個人生活遇到的大小事，緊張刺激之餘，又有寫實的一面。

呢位女警好搶鏡。（《守誠者》截圖）

日前播出的第二集中，就講到他們一行追捕匪徒時遇到突發事，其中一名女警回家後，媽媽滕麗名就表現得十分擔心，勸喻他轉為文職的情節。當中，飾演這位新入職衝鋒隊女警的演員，就是曾被封「港版林依晨」的湯加文。

滕麗名做媽媽。（《守誠者》截圖）

佢叫湯加文。（《守誠者》截圖）

湯加文（Carmen）屬新生代演員，早年參加校花校草選舉而入行，勝出比賽後獲鄭丹瑞邀請參演電影《分手100次》，之後經推薦下曾簽約寰亞以藝人出道。入行近10年雖然人氣不算高，但也參演過不少傑出作品。例如，早年她曾參演的華語片《過春天》就入圍過柏林電影節。

湯加文在《私人會所》有大膽演出。（劇照）

2023年曾參演《孤注一擲》（劇照）

據一些訪問，她在新入行時收入確實不多，所以曾經與朋友一同租住離島坪洲村屋。在學修讀創意媒體學科時，她想拍攝微電影，所以為了賺外快而考保安牌做看更，日做12小時！當時她坦言自己的夢想是做導演。

湯加文於賀歲片《恭喜八婆》有戲份，似乎同導演彭浩翔幾Friend喎。（Instagram圖片）

值得一提的是，原來她和另一TVB藝人，高大靚仔的吳子沖、阮嘉敏、何豔娟及關嘉敏份屬同屆校花校草選舉出身。現今，幾位也各自在娛樂圈不同領域發展，實在巧合！近年她亦曾參演不少電影和劇集，例如有《孤注一擲》、《恭喜八婆》、《過春天》、《導火新聞線》等。

湯加文出演過不少角色。（ig@carmensoup）

