尹子維徐冬冬曬婚紗照官宣婚期　霸氣護妻：離過10次婚都娶

曾獲封「內地第一美胸」的內地女星徐冬冬，與香港男星尹子維的戀情一直備受矚目。近日徐冬冬在抖音公開婚紗照，正式宣布婚期定於2026年2月26日，地點選在徐冬冬的家鄉哈爾濱。



徐冬冬在抖音公開婚紗照，正式宣布婚期定於2026年2月26日，地點選在徐冬冬的家鄉哈爾濱。（抖音@徐冬冬）

曾因婚禮地點各執一詞

徐冬冬在抖音上感性留言：「小時候看過的電影，電影裡的新郎變成了我的老公，電影裡的主題曲變成了我們的婚禮主題曲…」，並透露婚禮主題曲正是尹子維的作品《I Do》。

（抖音@徐冬冬）

不過，這場夢幻婚禮背後原來有一段小插曲。尹子維「自爆」曾為婚禮地點與老婆發生爭拗。他坦言自己原本希望在杭州舉行，因為哈爾濱的2月實在太冷，但徐冬冬堅持要在故鄉出嫁：「她希望要在她的家鄉！她是哈爾濱人她愛家鄉！」最終尹子維決定尊重太太意願，並透露將會舉辦兩場婚禮，一場在哈爾濱宴請親友，另一場則在杭州或上海款待同事朋友。

霸氣回應「二婚」傳聞

尹子維近年被網友封為「戀愛腦」，他在官宣婚禮後，情緒相當激動地反擊網上傳言。針對有指他是「二婚」的說法，他火爆回應：「有人亂寫我2婚！我是第一次結婚！亂寫者全部會6婚！」

尹子維爆Seed霸氣護妻。（微博@尹子維Terence）

對於徐冬冬，他更是愛得痴狂，直言：「我老婆如果是10婚我也要娶她！我不是戀愛腦！我倆都不是！」如今兩人修成正果，尹子維感嘆以前不擅表達而失去過對方，現在會「多寫多表達」，字裡行間流露出對徐冬冬的深情與疼愛。

情路崎嶇終修成正果

現年35歲的徐冬冬與50歲的尹子維，情路相當轉折。兩人於2019年分手，之後多次傳出男方求復合，但慘遭女方拒絕。 最終在2023年兩人官宣復合，去年2月官宣訂婚。如今正式官宣2026年大婚，這段的愛情長跑終於迎來圓滿結局。