最索童星post相必tag「香港首席美少女」　被指過份自信親自解畫

前TVB童星冼迪琦（小迪）女大十八變，前幾年轉戰台灣發展，先後加入女團AKB48 Team TP及成為「中信兄弟」啦啦隊Passion Sisters成員，憑住甜美樣貌及Fit爆身材，成功在台港兩地吸納大批粉絲。近期小迪頻頻返港見大家，除了參與月前的《墨魚遊戲2》，又為HOY TV拍攝新節目《100樣可能》。

冼迪琦（小迪）在女團AKB48 Team TP畢業後，成為「中信兄弟」啦啦隊Passion Sisters成員。（IG@diccc0213）

冼迪琦有份參加《墨魚遊戲2》。（IG@diccc0213）

冼迪琦近日為HOY TV拍攝新節目《100樣可能》。

小迪雖然愈大愈靚，經常在IG大派福利照，但近日為其帖文一個Hashtag感到疑惑，甚至開Post討論，由於她發文經常都會加上「香港首席美少女」，有網民認為過份自信，開post：「我同意小迪冼迪琦係幾靚同cute，但見到佢成日tag自己做『#香港首席美少女』，好似有啲太自信，Over咗，定係呢個tag背後係有啲咩故事？」

冼迪琦不同時期的發文，都會加上「香港首席美少女」稱號。（IG@diccc0213）

冼迪琦不同時期的發文，都會加上「香港首席美少女」稱號。（IG@diccc0213）

冼迪琦不同時期的發文，都會加上「香港首席美少女」稱號。（IG@diccc0213）

小迪親自留言解畫，指這個稱號並非「自封」，而是源自連登討論區，她回覆：「一開始差唔多五年前，喺連登見到有人開始用，所以我就借嚟用下啫😝😝」其後她更趁機借話題宣傳自己擔任代言人的貸款廣告。而雖然經過熱議，但小迪未受影響，在近日的新帖文中仍保留「#香港首席美少女」Hashtag，不少粉絲都力撐她絕對擔得起這個稱號！

有網民指：「佢成日tag自己做『#香港首席美少女』，好似有啲太自信，Over咗」，而冼迪琦就解釋，是因為五年前見連登有人用，自己都「借嚟用吓」。（Threads@diccc0213）

小迪未受影響，在近日的新帖文中仍保留「#香港首席美少女」Hashtag。（IG@diccc0213）

不少粉絲都力撐她絕對擔得起「香港首席美少女」這個稱號。（IG@diccc0213）

不少粉絲都力撐她絕對擔得起「香港首席美少女」這個稱號。（IG@diccc0213）