車崇健有所改變疑復合有望　李施嬅甜笑：我非常感動

現年44歲的李施嬅與前未婚夫車崇健，近來因參與內地綜藝節目《再見愛人5》，引起許多關注。而透過在節目中相處多日及互動之後，李施嬅亦似乎對車崇健有所改觀，更大力承認對他產生了新的心動。

二人因為節目受了不少關注。（《再見愛人5》微博圖片）

在節目中，車崇健的表現被指太過自我，與李施嬅拍拖8年竟不知道對方對海鮮過敏，亦被她投訴追到手後少了關心，甚至在朋友聚餐上完全不留面子對她態度特別不好，讓她覺得非常難受等。而李施嬅亦曾多次投訴他說了很多次要改的懷習慣，亦屢說不改，自覺像他的媽媽，令她覺得「我是不是沒有找對人」。

車崇健被指成長了不少。（微博圖片）

李施嬅對車崇健有了新改觀。（影片截圖）

但似乎經過在節目的互動及真心對話，車崇健亦有所成長，在近期節目中願意去迎合李施嬅的喜好，知道對方不吃牛，所以不要吃有牛口味的公仔麵，還懂得一起分享美食，記住對方的習慣，令不少網民認為他成長了許多。

李施嬅笑得開心。（影片截圖）

而當在「正話反說」環節中，李施嬅被問到是否對車崇健有了新的心動時，李施嬅雖口說：「一點都沒有。」但全程笑得開心，實則反向承認是有心動的。她顯得開心表示：「我好喜歡動物的，然後我們會一起就是為餵那個馴鹿，那個時候其實我們就變成一起變成一個小朋友，就是很合好開心。或者是前兩天，我們一起救了一匹馬，就我覺得這些讓我非常感動，就看到我很重視的一些東西，他就全心去投入，然後就這些我覺得挺打動我，我就覺得很真誠很單純的那種感覺，這些很寶貴，我覺得。」似乎有好大機會能成功復合。

李迤嬅坦承對車崇健有了新的心動。（影片截圖）