港姐亞軍獲神秘男攬實慶45歲生日　單身多年唔介意大肚腩冇頭髮矮

陸詩韻 (Sharon) 為2005年港姐亞軍，效力無綫（TVB）4年期間共拍過6部劇集，曾透露最高一個月有幾十萬收入。陸詩韻淡出娛樂圈後，轉行從商，開設餐廳兼經營自家品牌內衣褲及自家護膚品生意。感情方面，陸詩韻受訪時否認被富豪包養，又承認當年與馬來西亞富商吳銘偉，受連累欠債340萬，曾諗過自殺。近日陸詩韻預祝45歲生日，飯局與男友人親密合照，莫非傳來好消息？

陸詩韻不相信網上情緣。（陳順禎攝）

陸詩韻保養得宜。（陸詩韻微博圖片）

陸詩韻本月29日迎來45歲，踏入生日月，陸詩韻密密與大班朋友慶祝。陸詩韻上載多張生日飯局照，陸詩韻與戴眼鏡男友人密密並肩合照，又攬膊頭，關係親密！陸詩韻發文多謝朋友愛錫：「多謝『兩男四女』組 + 陸姐 每年聖誕節，大家都忙着要飛和安排新一年工作嘅情況下，都必定特意找一日一起吃蛋糕 人越大，真正的友誼越長存 預祝大家新一年，平安喜樂，身體健康」。

陸詩韻。（IG圖片）

陸詩韻是 2005年港姐亞軍 。（影片截圖）

陸詩韻2007年被指跟富豪曾文能去日本旅遊，2008年曽被傳跟陳法蓉前男友、「油王」朱明傳聞。2013年又傳跟大馬富商吳銘偉同赴汶萊，後來她指對方為其未婚夫，惜二人最終未能開花結果，男方後來有傳生意失利而申請破產，令她惹上官非遭銀行入稟追數，陸詩韻其後承認用一年還清債務。

陸詩韻後生時桃花旺。她與富商前男友分手後一直單身多年，曾坦言深深感到孤獨，覺得少了個肩膀，早前她拍片大談男女感情以及她的擇偶條件。陸詩韻於帖子中寫道：「選對象，其實我要求很低」。她在片中表示對於未來男友的外表沒有要求，她說：「有大肚腩沒所謂，大肚腩得嚟健康就得。冇頭髮？對我嚟講亦唔介意，比我矮？我亦唔覺得係一個問題」。陸詩韻希望未來男友乾淨、整齊，最重要要孝順，會採取主動，並且有幽默感就可以。對於男女朋友間的甜蜜，她認為：「其實一句早晨，每日起身話我聽有記得我，我已覺好Sweet。」要求簡單。

陸詩韻慶生。（IG圖片）

與男友人合照。（IG圖片）

人緣好。（IG圖片）

人緣好。（IG圖片）

預祝生日。（IG圖片）

預祝生日。（IG圖片）