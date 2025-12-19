古天樂爆自己為《尋秦記》加搞笑位　宣萱「正八婆」係咁樣嚟？

電影《尋秦記》上映在即，不少觀眾都相當興奮！TVB在其官方釋出除電視版《尋秦記》以外，同時不少古天樂舊作的劇集也同步上架！近來不少網民在網上分享《尋秦記》的短片，形容劇集是穿越劇的潮流先鋒，更有人指古天樂將現代口語去飾演古代劇，可說是有創意、新鮮、搞笑又貼合情節！早年古天樂接受黎芷珊訪問，就曾大爆當中情節是自己發揮創意更改而成的。



電影《尋秦記》上映在即。（《最佳男主角》截圖）

估唔到呢段多年前嘅訪問片又翻hit。（《最佳男主角》截圖）

入行經過

在早年播出的節目《最佳男主角》中，黎芷珊問及古天樂的入行經過。古天樂表示，早年自己是在一間模特兒公司任職經理人，所以早期會出現在一些音樂MV之中。其後加入TVB也與此有關：「嗰陣我好似係帶兩三個女仔去拍香港小姐宣傳短片，跟住藝員科其中一位同事見到我：『呀，你都幾好呀，不如考慮吓簽藝員。』我話：『你唔好搞我。』」拒絕了一次後，為什麼最後又會簽約？說來巧合。

古天樂：「我一年後再簽。（黎芷珊：點解呢？）因為嗰間model agents公司就倒閉。咁我就冇嘢做，咁啱佢真嗰一日打電話畀我喎，我真係覺得好橋呢個世界。」

古天樂講入行經過。（《最佳男主角》截圖）

點解古天樂要曬燈變黑？（《最佳男主角》截圖）

曬黑之謎

之後，兩人又講起古天樂「曬黑之謎」。黎芷珊：「幾時開始會曬黑咗呢？」古天樂回答：「我不嬲細細個⋯⋯其實嗰時科技冇咁先進，我暑假都有去游水曬太陽㗎。我不嬲都鍾意健康膚色㗎。」黎芷珊：「但係嗰時真係好青靚白淨。」古天樂：「嗰陣時夜以繼日，日以繼夜，又夜以繼日咁樣拍，咁你點樣唔白啫？我嗰陣時係唔化妝拍戲。」黎芷珊：「你天生麗質。」古天樂：「初初入行有化嘅，頭兩三部仲有，但係古裝唔化唔得，要冚頭。點解我少化妝，因為我真係好憎化妝，返到屋企都係得粒呢兩粒鐘。嗱你決定，係落妝沖涼定係瞓覺？你揀一樣。直頭係攰到，落咩呀，返到公司先慢慢抹啦。慢慢就只係得一個方法唔使化妝，就係曬黑佢！」古天樂又直認，自己會在家中曬太陽燈。

古天樂爆自己為《尋秦記》加入好多喜劇元素。（《最佳男主角》截圖）

《尋秦記》

講到《尋秦記》，當年古天樂表示是「暫時為止拍過最喜歡的劇集」。「所有你見到嘅搞笑術語，諗法又好，都係我自已加入去。個劇本本身係冇㗎。」黎芷珊：「原本係一個比較實嘅戲？」古天樂：「即係見到呀邊個，宣萱，唉真係成個八婆咁。好，加一句：『正八婆。』咁點接呀？『得啦，總之我話佢八婆，你就話，喺我哋鄉下話八婆係靚，你咁講得㗎啦。』」黎芷珊大驚：「原來係咁樣㗎？」

古天樂續道：「冇㗎，嗰時劇本點會寫呢啲畀你？完全乜嘢都冇㗎。」黎芷珊：「係咪你第一套搞笑嘅戲？」古天樂：「嗰時係反對我拍搞笑添，公司。（點解？）因為冇諗過，唔需要你走去搞笑，覺得穿越時空已經好得㗎啦。我話好多位好正，唔好嘥咗佢。嗰時邊會着件Tee-shirt，都係逐忽逐忽加入去，但係因為加到後半截，亦都係我離開TVB嘅唯一一部戲，因為中間病咗一大獲，病到後面真係冇精力再加。」黎芷珊：「呢件事嚇怕咗你，令你唔想再咁辛苦？」古天樂回答：「絕對係。我病完返嚟都同公司講，你盡量拍一日外景停一日。廠景就晚晚拍，你話幾離譜呀。」