東張西望｜50歲已婚女「報東張」自爆出軌　被情夫騙60萬即翻臉

TVB節目《東張西望》昨日（18日）一集講到一位已婚兼年過50歲的劉女士，育有一對仔女，但是自從2022年11月她遇上了丘先生後，從此她的世界顛覆了。丘先生以讚她八達通掛飾靚來搭訕，後互加微信，劉女士與丘先生從此結下孽緣。

丘先生是地盤判頭，丘先生與劉女士各自都有家室，一開始二人只是朋友般聊天，但後來二人經常約會，繼而發展不倫之戀。最後二人瞞住雙方的另一半，偷偷摸摸見面，劉女士被問到與丘先生有沒有「拖手」及「發生親密關係」時，劉女士表示：「香港冇，但深圳有。」更坦承雙方有發生關係。劉女士丈夫後來患病直到去世，都不知道劉女士紅杏出牆，最後仔女知道了劉女士出軌，更埋怨她把錢都交到丘先生手裡，令自己沒錢交學費。

劉女士「借」60萬給丘先生，到底為何又與錢有關？劉女士與丘先生一開始感情非常甜蜜，丘先生亦不時甜言蜜語哄劉女士，並以老婆稱呼對方。但後來丘先生不停向劉女士要求「過數」，丘先生聲稱在內地建別墅，花了千幾萬。所以之後他要繼續充大頭鬼扮「丘總」，便伸手向劉女士要錢，劉女士拿出整副身家都不夠，還要問親戚借，以致債台高築。但是丘總大派定心丸叫她放心，丘總表示「國家建高鐵會橫跨他的村莊」，政府會收地，所以會獲得賠償。

結果當然是丘總「借」完錢就翻臉比翻書還要快，對劉女士的態度亦作出180度轉變。丘總威脅拉黑劉女士微信，之後長期逗留內地，與劉女士斷絕來往。劉女士感覺中伏遇上情騙，打電話問丘總何時才有賠償，但丘總不停藉詞推搪：「嗰個撥款如果到咗就會處理咗先。（即係啲錢一到你就會通知我，畀返我係咪？）咩話畀返錢你啫？咁樣講㗎咩？（咁即係要點樣講啊？）咁到時攞到嘅話咪攞啲畀你囉！攞啲畀你使囉！（咁你又知唔知欠我幾多錢？）我邊有欠你錢啫？你邊有話借錢畀我啫？（你咁樣講嘢㗎咩？）我唔同你講啊！」之後丘總拒絕接聽劉女士的電話。劉女士決定向房署告狀，指他在鄉下建別墅，但在香港霸佔公屋。

