衛蘭自爆有首Hit歌錄足半年　全因一個人不滿意︰不夠好聽

「情歌天后」衛蘭（Janice)初出道即爆紅，推出的歌曲《大哥》、《十個他不如你一個》、《就算世界無童話》等大受歡迎，唱到街知巷聞，但原來不講不知當中有一首熱門歌竟然要用半年時間錄音，只因一個人不滿意所致。

衛蘭接受周國豐的YouTube節目《國豐百科》訪問 。（影片截圖）

衛蘭接受周國豐的YouTube節目《國豐百科》訪問時講到，《心亂如麻》這首歌需用半年時間錄音，而在錄音階段過程，製作人雷頌德（Mark)更一度發脾氣：「他只是惡過一次，就是錄《心亂如麻》的時候，那時候用了六個月時間錄這首歌，因為錄了之後又不夠好，不停錄又不夠好。然後有一天Mark Lui 要回來錄音室跟我繼續錄，他不舒服的，然後我又不想回來錄，懶惰或者甚麼，然後進去之後他就發脾氣。」認為當時大家的情緒不是很好。

《心亂如麻》的製作人是雷頌德。（IG圖片）

當聽到《心亂如麻》這首歌要用半年時間去錄音，周國豐都大吃一驚，問到當時不達標原因是甚麼時，衛蘭就表示：「Leon（黎明）不滿意。（那他不滿甚麼呢？）總之我做得不夠好，（總之他說不夠好聽？）不夠好聽，所以就一直做，又錄多一次又重錄，大家都因這件事很困擾，大家都覺得很煩了。」 但所幸最終出來的反應都相當好，衛蘭揚言：「所以是值得的，所有事情都有它的過程。」

《心亂如麻》這首歌要用半年時間去錄音 。（影片截圖）

衛蘭透露當時是老闆黎明不滿意。（資料圖片）

另外，衛蘭亦透露《大哥》這首歌無論在現場唱還是節目上唱仍然有很大壓力：「特別是《大哥》，還是會有很大壓力的唱這首歌。」