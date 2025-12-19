48歲前主播婚後拒絕生育　計劃兩年後退休：老公依家仲話要生

現年48歲的前TVB主播方健儀（Akina）與無綫新聞工程人員洪楚恆結婚15年依然恩愛，今年8月方健儀在社交平台上載一張穿鬆身裙與老公做心型手勢的合照，被指肚凸凸惹來有喜疑雲，並收到各方祝福，方健儀急著澄清：「哈哈，如果仲有人留言恭喜我『有咗』呢啲咁唔知掟嘅說話，證明一定係敵人。」日前方健儀接受鍾慧冰的YouTube節目訪問，親解不生育之謎，她直認多年來與老公出現嚴重分歧，至今老公仍然希望生一隊足球隊，方健儀就怕怕：「到依家仲話要生，我話依家仲生？生得嚟我搞唔掂！」

48歲的前TVB主播方健儀（Akina）於2012年結束6年的新聞主播生涯離開TVB。（TVB截圖）

方健儀與無綫新聞工程人員洪楚恆結婚15年。（IG@akinafong）

方健儀直認老公同以前男友朋友唔同，人長大懂得欣賞內在美。（IG@akinafong）

方健儀今年8月貼出與老公在甲板上的心心合照，穿鬆身裙被指肚凸凸。(ig@akinafong)

訪問節目中，方健儀透露老公洪楚恆比她年長7歲，由於過往男朋友都屬於高大威猛型，一開始未有想過拍拖，她說：「冇諗過會佢會成為我老公，因為肥嘟嘟，同我差唔多高，眼睛細，只覺得佢好cute…我識老公時29歲，現在睇返唔係好大個，好後生，但嗰時開始欣賞人嘅內在多於外在，覺得佢好細心，去大排檔飲汽水會有好多露水，老公同伙記講有冇紙巾，嗰時覺係幾好嘅依靠。」方健儀透露有次在大庭廣眾被編輯鬧她沒有新聞觸角，與洪楚恆車廂獨處時情緒崩潰爆喊，洪楚恆乘勢搭住她的手，戀情由始而生。方健儀笑說：「老公廣泛散播謠言話我媾佢同我追佢，梗係佢追我，唔係我追佢。」並爆老公一開始便看中她的「肉腿」，笑說：「佢話有肉地好搣，嘩，咁變態。」

方健儀笑指係老公追公佢。（YouTube@冰姐的花樣人生）

方健儀強調唔係佢追求老公。（YouTube@冰姐的花樣人生）

由拍拖到結婚至今19年，鍾慧冰指方健儀當年辭職的藉口是生小朋友，方健儀直認不諱，但至今與老公仍未能達成共識，冰姐衝口而出說：「仲未達成共識呀？開始抆喎，危險喎！」方健儀十分權威說：「我話事，個肚喺我度，梗係唔生啦！佢其實好鍾意小朋友，我見到佢見到朋友嘅小朋友，佢對眼係bling bling好開心，而小朋友都好跟佢，佢有個磁場，小朋友唔跟佢阿爸阿媽，而係跟恆叔叔，我以前都覺得佢係值得擁有一個小朋友，甚至乎或者更多。」

冰姐衝口而出說：「仲未達成共識呀？開始抆喎，危險喎！」（YouTube@冰姐的花樣人生）

方健儀個肚喺佢度，生唔生佢話事。（YouTube@冰姐的花樣人生）

方健儀覺得現今世代小朋友好辛苦。（YouTube@冰姐的花樣人生）

方健儀直老公好恨有小朋友。（IG@akinafong）

方健儀接受鍾慧冰訪問。（IG@akinafong）

不過，方健儀後來「縮沙」，原因是覺得現今世代，小朋友來到這個世界好辛苦，入學校要競爭、到社會工作又要競爭，她覺得客觀條件不適合，而主觀條件亦覺得自己太忙，懷疑自己是否適合做媽媽。她更舉一個例子，在職期間因另一女同事懷孕要暫時工作一段時間，令她獲得更多機會。她說：「我發現原來我懷孕，懷胎十月過程仲要復元，我要將時間放喺屋企，可能影響我嘅工作，所以我不斷同老公講唔好生啦，唔好生啦，佢話：『生隊足球隊』，我話痴線，唔係你生梗係話生隊足球隊。」

方健儀更爆55歲的老公至今仍然好恨生小朋友，她說：「去到依家佢都仲話要生，我話依家仲生？生得嚟我搞唔掂，你都60歲退休啦，到時啲人以為你係佢阿爺阿公呀，咁樣唔好嘞，咁尷尬，唔好生嘞，繼續潛移默化，唔好生嘞唔好生嘞。」說時手舞足蹈，十足老公就在面前。

夫妻未有小朋友，但仍有好有童真。（IG@akinafong）

經常一齊到世界各地旅行。（IG@akinafong）

好恩愛。（IG@akinafong）

方健儀不斷游說老公唔好生小朋友。（IG@akinafong）

鍾慧冰讚方健儀是孝順女，經常帶父母去旅行，問到會否希望將來亦有小朋友服侍自己？方健儀表示曾經想過，後來又覺得太自私，因為每個人都有自己生活，即使現在亦覺得自己未有太多時間陪伴父母，因而感到內疚。

方健儀於2012年結束6年的新聞主播生涯離開TVB，之後她曾經加入廉政公署做高級新聞主任，其後又轉型做KOL、活動司儀及企業培訓導師等。她計劃50歲退休，香港以外，在日本和英國均擁有物業收租，她希望將來能與老公在不同地方旅居，享受人生。

孝順女。（IG@akinafong）

兩夫妻希望退休後可以在不同地方旅居。（IG@akinafong）

方健儀計劃50歲退休，現在英國有物業出租。（IG@akinafong）