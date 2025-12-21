韓馬利杜燕歌離巢生活曝光　移居中山百萬大屋曝光環境極寬敞

TVB「綠葉王」夫妻檔韓馬利（Mary姐）與杜燕歌（杜老師），近年先後離巢無綫，正式開啟悠閒的半退休生活。兩人選擇移居廣東中山，日前更在社交平台公開當地大屋的內部環境，其寬敞明亮的家居裝修引起網民熱議，不少人大讚：「好有生活品味！」

中山大屋曝光！（截圖）

中山大屋曝光！（截圖）

廚房！（截圖）

從韓馬利在小紅書分享的影片可見，兩人在中山的居所是一套面積寬敞的單位，裝修風格簡約現代，以淺色系為主調。由於大屋擁有超大玻璃窗，室內光線非常充沛，營造出極強的透明感與空間感。Mary姐在屋內擺放了大量綠植，更設有一面「植物牆」，令室內充滿生機。屋內設有專門的喝茶功能區，方便杜燕歌鑽研茶藝，展現出一份與世無爭的平淡美。據悉，兩人是以約百萬港元購入這套物業，相比起香港的高昂樓價，在中山能換取更有質素的居住空間，令不少網民羨慕不已。

休閒生活。（截圖）

客廳。（截圖）

飯廳。（截圖）

除了硬件環境優越，兩人的退休生活亦非常貼地。Mary姐早前分享與老公去中山街市買菜的片段，大讚內地菜場「乾淨衛生」。最令她驚訝的是當地的物價，兩人買了一大堆肉和菜，結賬竟然不到100元人民幣，大呼「好划算」。雖然一直堅持不生育，但感情始終如一。早年韓馬利曾患上腦血管發炎的嚴重疾病險死還生，全靠杜燕歌悉心照料才康復，自此兩人更懂得珍惜生活。

杜燕歌於藝人之家邂逅韓馬利，89年結婚至今仍十分恩愛。（微博圖片）