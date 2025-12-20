39歲樂瞳呻被封富二代女友　冇男人埋身：守生寡都唔係咁守十幾年

樂瞳昨日（19/12）支持好友翟威廉的清酒店開張，她在接受《香港01》訪問時，坦言自己會時常搵翟威廉「切磋」酒量：「佢有陣時有酒局都會邀請我去tasting 。」她表示，隨着年紀增長，已沒以前好杯中之物，笑言現在只會選擇高質量的靚酒。

樂瞳支持好友翟威廉的清酒店開張。（葉志明 攝）

唔經唔覺，樂瞳已經39歲，keep得仲係好好。（葉志明 攝）

被問到揀男朋友是否和揀酒一樣時，她坦言：「當然啦！都係，年紀大咗着件衫都想揀質地好啲，舒服啲，朋友圈圈子都係。（想不想早些搵適合的另一半？）都係你哋（傳媒）吹囉，你哋出少啲富二代乜乜，咁我就應該會快啲，哈哈哈。（是不是每一個都是富二代？）當然唔係啦，我有踩過無限嘅雷，哪有咁多富二代呀。當然唔知你哋講緊嘅富二代係咪十幾年前嗰個，講真，而家守生寡都唔係咁樣守十幾年啦，再加上我同嗰個人分咗手就係分咗手，唔知點解就係拖住一堆手尾咁樣。」

眨吓眼樂瞳已經39歲。（ig圖片）

樂瞳呻傳媒成日寫佢同富二代拍拖。（葉志明 攝）

樂瞳表示最近感情較平淡。（葉志明 攝）

樂瞳表示，過去多年都有認識不同的人，但最終還是專注於自己的個人社交平台和自媒體上：「想將精神，擺多啲時間上去。最緊要享受生活，自己做好自已嘅嘢，跟住暫時都可以自給自足，都幾開心而家生活狀態。」記者提議可嘗試搵「小鮮肉」，但她就堅持自己不能接受：「唔得，我都唔係好識照顧人。然後我又好多嘢喺工餘時間想做，心靈暫時只可以擺喺自己身上，如果有錢都係畀咗屋企先。」

樂瞳表示最近忙於工作。（葉志明 攝）

