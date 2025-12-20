「純情Rocky」慘收崔碧珈好人卡　翟威廉戥難過：錯嘅係Facebook

「大隻Rocky」鄭健樂在Facebook上標注與崔碧珈「戀愛中」引起連番討論，其後崔碧珈澄清只是誤會，更言覺得Rocky「好單純」。Rocky慘收「好人卡」令不少網民都為他感到心痛。昨日（19/12）翟威廉的清酒店開張，談及Rocky收好人卡一事，他亦替Rocky感到心痛。



翟威廉清酒店開張！（葉志明 攝）

翟威廉接受《香港01》訪問時，坦言為清酒店投資了約5位數。他解釋說，清酒店「Happy Live」為批發生意以外的擴展，旨在提供一個地方讓顧客取貨和吸引街客，所以性質為pop-up store，想先試營運幾個月。他也分享，因應市場需要，除了清酒外自己也和不少燒酒供應商合作。他自言最近生意較平淡，但發展也不錯。

翟威廉與「大隻Rocky」鄭健樂份屬朋友。（葉志明 攝）

談到「大隻Rocky」鄭健樂和崔碧珈的新聞，他表示也有留意，說：「係Rocky個性格，因為我哋有傾偈合作，佢係一個純真嘅人。我肯定佢係冇惡意。佢同我唔同，佢冇機心，我就好有機心。女仔（崔碧珈）我見過一兩次，佢好nice，都好保護。我覺得係一個少少嘅誤會。（知情？）我想像啫。兩個都係好好嘅人。」他也笑言：「唯一要錯嘅單位就係Facebook，整個咁嘅選項出嚟，整之前應該有個確定，就好似我哋打網game咁。」

「大隻Rocky」鄭健樂被崔碧珈派好人卡。（截圖）

翟威廉直言Rocky份人純情。（葉志明 攝）

Rocky有沒有和你分享，或請教？他回答：「冇，我哋認識啫。佢性格純真率直，我同佢傾偈就知。佢真係一個咁好嘅人。」翟威廉又有沒有遇過類似情況？女性主動與他公開關係？他坦言：「冇乜，所以點解我會一早宣布我係咁嘅人呢，唔使講，（我）擺到明就係衰人。（唔會有女仔誤會？）唔會，大家成年人，大家開心或者做朋友、做嘢。（近排都係keep住咁開心？）keep住啦，最緊要生活愉快。」

