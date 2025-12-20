《中年好聲音》海兒老師大騷AI不科學身材　潛水著絲襪意外成焦點

海兒（陳海兒、Hedy）被讚譽為「世一音樂女神」，去年擔任《中年好聲音3》評審，憑其音樂才華與偶像級的亮麗外表，成為網民焦點，最近熱播的《中年好聲音4》繼續有得留低。12月8日剛迎來29歲生日的海兒，最近去外地旅行，被網民發現穿著絲襪潛水，質疑她：「游水著絲襪係咩玩法？」

海兒身材極佳，但被指有點唔科學。

海兒繼續有得留低做《中年好聲音4》評審。（IG@hedy_hoiyi）

海兒連日在社交平台分享旅行相，雖未有透露旅行地點，但背景全是藍天與碧海，令人看上心曠神怡。海兒未落水前，穿上一字膊衫，用「高炒」的魔鬼角度拍攝，令人有無限遐想。之後，海兒再分享潛水照，穿上一件白色潛水衣，雖然好密實，但仍難掩其AI般的不科學完美身材，令大眾眼前一亮。有眼利網民就留意到海兒的美腿異常柔絲白滑，細看下發現她穿上絲襪潛水，留言問：「著左絲襪？」、「游水著絲襪係咩玩法？」當時人未有回覆，但其實這款潛水絲襪在淘寶有售，聲稱有防UV及防水母等功效，售價由幾十至二百餘元不等。

海兒大騷玲瓏浮凸身材。

海兒潛水著絲襪成為網民話題。

AI般嘅不科學身材。

海兒做《中年好聲音》評判後人氣增。（IG@hedy_hoiyi）

海兒，原名陳海兒，3歲開始接受音樂訓練，考獲八級鋼琴同八級聲樂資歷；13歲考獲皇家音樂學院八級鋼琴考試及八級聲樂考試並獲得優異（Distinction）成績；十四歲在第11屆香港（亞太區）鋼琴大賽奪得冠軍，並於多屆香港校際音樂節中獲得超過十次冠軍。海兒今年簽約英皇做新人，做容祖兒、Twins師妹。

海兒當年膚色較黑。

17歲嘅海兒已是實力唱將。

有網民認為海兒嘅「突變」，只係相片加咗filter。

「音樂女神」海兒身材好好。

海兒身材好好。（IG@hedy_hoiyi）

「音樂女神」海兒身材好好。（IG @hedy_hoiyi）

