港姐冠軍一家六口外遊只花2萬 移居加國年過40歲身材無走樣
撰文：程嵐風
出版：更新：
現年42歲的張嘉兒（Kayi）是2007年港姐冠軍，下嫁金融才俊Nathan後，育有9歲的大女劉在芯（Leora）和6歲的細女劉在懿（Hannah）。年前一家四口回流加拿大溫哥華生活，張嘉兒更轉行做地產經紀，不時在網上分享與女兒的生活點滴。日前張嘉兒在IG上載一家人到越南富國島度假的片段，其保養得宜的火辣身材，瞬間成為網民焦點。
難得放下忙碌的工作，張嘉兒仍不忘向網民介意這個旅遊熱點，在片中邊行邊說：「今次唔係介紹溫哥華嘅樓宇，而係分享我喺越南富國島嘅點滴，希望大家同樣喜歡。」她透露一行6人機票連酒店，只是花費約兩萬港元，相當划算。
張嘉兒穿上彩藍色的三點式泳衣，外面加上一件薄薄的藍色碎花外套，隨後又換上純白比基尼與囡囡在沙灘嬉戲。之後轉到泳池，張嘉兒見囡囡被老公在水中抬起做出優美拱橋姿勢，張嘉兒亦有樣學樣，可惜再多心機，仍未能成功向後拗腰，美感欠奉，她說：「其實算係咁啦，不過都係睇返Leora算嘞。」不過，即使已邁入「4字頭」且身為兩女之母，張嘉兒的身材依然Fit爆，全身毫無贅肉，網民仍大派心心眼emoji。
張嘉兒參選《2007香港小姐競選》，期間一直被外界封為「闊面港姐」，最終爆冷奪冠。入行後她星運平平，婚後便淡出幕前，本身擁有中大公共衞生碩士及正面管教認證的她，還不斷進修並成為營養學家，同時兼任正面管教工作坊認證講師，曾轉型做營養界KOL分享育兒心得。近年張嘉兒一家回流温哥華生活，去年她宣布做地產經紀，全力進軍當地地產界。