車崇健人生排序將李施嬅位置提高　前後想法不一致女方感到懷疑

現年44歲的李施嬅與前未婚夫車崇健，近來因參與內地綜藝節目《再見愛人5》，引起許多關注。而在最新一集節目中，因為車崇健對人生重要關係的排序前後矛盾，令李施嬅開始質疑對方是不是愛自己，甚至乎懷疑對自我有所懷疑。

二人因為節目受到不少關注。（微博圖片）

對於人生重要關係排序，車崇健之前的排序是工作優先，然後家人和李施嬅排其次，最後是朋友，但現在的排序則是工作和李施嬅優先，朋友排最後，雖然比起以前的排序，李施嬅排在了優先位置，但這種反覆不一的想法，則令她覺得難以相信對方：「現在又不一樣了，所以你說我怎麼可以相信，每一句話哪一個是對，哪一個是錯的，就不一樣。他有的時候是這樣的一個版本，然後過了幾個月可能是另外一個版本。我希望是他可能以前不知道是騙我，然後現在才說真話，我希望是這樣。」

李施嬅對車崇健不一致的想法感到困擾。（影片截圖）

車崇健對人生重要關係的排序前後矛盾。（微博圖片）

亦正正因為車崇健這種不一致的想法，令李施嬅感到困擾，甚至乎有所懷疑感覺那個曾經很愛自己的人其實是自己的錯覺：「我是不是其實在很迷糊的狀態，覺得他很愛我。但其實他沒有那麼愛我了，因為我真的是覺得他很愛我，我是不是應該懷疑一下，自己這個想法呢？」車崇健的排序始終沒讓她感受到堅定的愛意。