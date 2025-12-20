周潤發請昔日TVB外景組同事食飯 零架子齊坐地下開心舉V影合照
撰文：程嵐風
出版：更新：
現年70歲的國際巨星「發哥」周潤發，日前低調在酒樓宴請近百名昔日TVB外景組的舊同事。前TVB劇務兼曾在《單戀雙城》中飾演「椰青哥」一角的綠葉演員洪一鳴（一鳥）在小紅書分享當晚聚會的照片，並發文感謝發哥，寫道：「在場大部分人起碼都認識35年以上，非常難得聚會，多謝發哥請客」。
從曝光的照片可見，周潤發當晚打扮樸實，僅穿上黑色運動外套並配戴黑色鴨舌帽。雖然年屆七旬，但鏡頭下的他面色紅潤，精神飽滿。當晚聚會陣容龐大，出席者除了洪一鳴外，還包括已故演員廖啟智的遺孀陳敏兒，以及前TVB金牌監製潘嘉德。
席間周潤發表現親民，完全沒有巨星架子。他除了與舊同事逐一合照外，更親自拿起手機擔當「攝影師」與眾人自拍。在大合照環節，由於人數近百，周潤發更直接與眾人一同坐在地上，笑逐顏開並開心舉「雙V」，與昔日戰友打成一片。
周潤發自入行以來，其生活態度一直以低調見稱。是次聚會雖然人數眾多，但選址一般酒樓且場面並不鋪張，反映其念舊及務實作風。不少網民看到照片後，均留言大讚周潤發貴為國際影星仍心繫舊戰友，重情重義。有網民留言讚發哥「好大方」，洪一鳴亦有回應：「發哥一路上都大方」。
