周潤發請昔日TVB外景組同事食飯　零架子齊坐地下開心舉V影合照

現年70歲的國際巨星「發哥」周潤發，日前低調在酒樓宴請近百名昔日TVB外景組的舊同事。前TVB劇務兼曾在《單戀雙城》中飾演「椰青哥」一角的綠葉演員洪一鳴（一鳥）在小紅書分享當晚聚會的照片，並發文感謝發哥，寫道：「在場大部分人起碼都認識35年以上，非常難得聚會，多謝發哥請客」。

周潤發在TVB出身，曾與梁愛合作《江湖小子》，二人至今仍有聯絡。（影片截圖）

周潤發一向親民，仲好識搞氣氛。（資料圖片/葉志明 攝）

從曝光的照片可見，周潤發當晚打扮樸實，僅穿上黑色運動外套並配戴黑色鴨舌帽。雖然年屆七旬，但鏡頭下的他面色紅潤，精神飽滿。當晚聚會陣容龐大，出席者除了洪一鳴外，還包括已故演員廖啟智的遺孀陳敏兒，以及前TVB金牌監製潘嘉德。

席間周潤發表現親民，完全沒有巨星架子。他除了與舊同事逐一合照外，更親自拿起手機擔當「攝影師」與眾人自拍。在大合照環節，由於人數近百，周潤發更直接與眾人一同坐在地上，笑逐顏開並開心舉「雙V」，與昔日戰友打成一片。

周潤發負責請客，但都唔介意坐地下，仲開心舉雙V字。（小紅書@一鳥）

周潤發同一鳥合照，同場仲有陳敏兒，以及前TVB金牌監製潘嘉德。（小紅書@一鳥）

周潤發自入行以來，其生活態度一直以低調見稱。是次聚會雖然人數眾多，但選址一般酒樓且場面並不鋪張，反映其念舊及務實作風。不少網民看到照片後，均留言大讚周潤發貴為國際影星仍心繫舊戰友，重情重義。有網民留言讚發哥「好大方」，洪一鳴亦有回應：「發哥一路上都大方」。

網民激讚發哥，一鳥亦有回應。（小紅書@一鳥）

一鳥係前TVB幕後工作人員，與佘詩曼相認超過30年。（小紅書@一鳥）

佘詩曼早前拍完《新聞女王2》亦兌現承諾，請一班幕後同僚打邊爐。（小紅書@一鳥）

發哥早前喺MAMA頒獎禮上，表現鬼馬本色。（影片截圖）

發哥拖實G-DRAGON，搞到GD好怕羞。（影片截圖）

周潤發參加《渣打馬拉松2025》，成為集郵對象。（資料圖片/葉志明 攝）