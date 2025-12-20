王嘉爾收「內部消息」願與姜濤分享自身經歷：有咩風雨捱唔起

歌手王嘉爾（Jackson Wang）今日（20日）現身金鐘出席旗下個人品牌的發布會，吸引大批粉絲擠滿現場兩層樓。Jackson到場後表現親民，隨即走向人群與粉絲揮手互動。Jackson表示，由於相隔6年才正式回港，此次行程緊湊，已趁空檔遊覽中環及上環，更首次品嚐了著名的九記牛腩，但仍有很多願望清單未能達成。

巡迴演唱會帶兩位香港歌手

Jackson透露接下來需飛往北美準備2026年的巡迴演唱會，並計劃帶兩位香港歌手，目的是讓其他國家的人可以認識到。問到名單上是否有Tyson Yoshi，他說：「唔好搞呢啲，無呢啲丫！不過，邊個同我friend都好易估！」至於香港歌迷最關心的香港個人演唱會，他則坦言最快要到2027年。

王嘉爾現身金鐘出席旗下個人品牌的發布會。（葉志明 攝）

王嘉爾相隔6年回港，行程緊密。（葉志明 攝）

王嘉爾表現親民。（葉志明 攝）

與姜濤Anson Lo早已認識

早前Jackson擔任姜濤演唱會嘉賓引起熱話，他自爆原來與姜濤及Anson Lo（盧瀚霆）已相識多年：「其實我同姜老師、Anson老師好耐之前就識。Anson係我24歲個陣，佢嚟韓國玩我哋一齊出去識嘅。」他更笑稱與姜濤合作有「起雞皮」的感覺，並開玩笑指下次若邀請姜濤當嘉賓：「唔止唱兩首，叫佢唱八首，咁我唱一半可以休息吓。」

王嘉爾DM姜濤，以過來人分享經歷。（葉志明 攝）

王嘉爾覺得藝人呢個行業本身就係要娛樂大家，批評好與壞都係別人發洩對象。（葉志明 攝）

寄語後輩：No one care about you, only yourself

對於曾主動透過社交平台私訊（DM）姜濤，Jackson直言是想以過來人身份分享經驗：「每一行都唔容易，有時我經歷過啲嘢我想分享畀佢，呢樣唔係話教或者開導佢，只係share我嘅經歷。我同佢講過一句話：『No one's gonna care about you, only yourself』。剩得你愛嘅人、Fans、觀眾同埋你，喺同你一齊度過風風雨雨高高低低，呢個先係最重要。」

他表示自己收到「內部消息」，覺得有需要跟姜濤分享自身經歷，他說：「無論消息真定假，但覺得講咗比唔講好，我想分享覺得is okay，捱得起風風雨雨，有啲咩捱唔起吖！」他覺得各行各業壓力都好大，藝人這個行業本身就是娛樂大家，網上批評好與壞，都令藝人成為發洩對象，他表示做藝人就要接受這個想頭。

王嘉爾鼓勵姜濤。（大會提供）

想35歲前結婚生仔

提到Jackson早前在黎芷珊的訪問大膽分享私人事，他說：「都冇乜問題，大家都係人。（個個都好suprise!）點解要surprise嘅？我覺得『I’m just me』。」他認為即使落pub去玩也不一定是壞事，重點應是你做的事是好是壞。31歲的Jackson至今仍是單身，但他希望在35歲前結婚，組織家庭及生小朋友。他笑謂沒有揀偶，只要是一個人，「冇特定條件，只要啱就得。遇到就遇到，唔係揀衫。」他不敢肯定會否閃婚，但如一個人能讓他一見鍾情，他笑說：「如果對方令到我係咁衝動，咁就一定好有料先得喇！」

Jackson早前在黎芷珊嘅訪問大膽分享私人事，佢覺得冇乜問題。（葉志明 攝）

Jackson希望35歲前結婚生仔，但至今仍是單身。（葉志明 攝）