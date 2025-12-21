張栢芝自爆一原因已立遺囑：我隨時可以走　身家估逾10億財力雄厚

現年45歲的影后張栢芝與謝霆鋒於2006年結婚，育有兩子謝振軒 (Lucas) 及謝振南(Quintus)，婚姻維持5年結束。其後張栢芝再於2018年秘密誕下孻仔張禮承 (Marcus) ，生父身份至今成謎。2023年8月張栢芝突然宣布身體不適緊急停工，神隱逾一年後，終於在去年12月初現身社交網，同時粉碎懷孕傳聞。張栢芝重新投入工作，再度活躍於演藝圈，亦有勤更新社交網同大家分享近況，keep住人氣，工作接個不停。最近張栢芝忙於錄製內地綜藝節目《一路繁花2》，遊走中港兩地。

張栢芝。（微博圖片）

張栢芝育有三兒子。（影片截圖）

張栢芝在節目中分享育兒觀念。（影片截圖）

張栢芝在《一路繁花2》近日播出的一集投下震撼彈，在節目中，當與寧靜、劉嘉玲以及劉曉慶等人聊到身後事時，張栢芝就自爆早已請律師立下遺囑，說道：「我（遺囑）已經叫律師全寫好了。」 令劉嘉玲不禁表示：「那你也早了一點啊。」張栢芝淡然地解釋說：「不希望自己離世後，看到大家為了錢，而有一些不好看的…（爭執）」除了已分配好財產，張栢芝還透露她連自己的遺照和壽衣都已親自挑選好了，她直言：「我不怕死，自己隨時也可以走」，看淡生死。劉嘉玲說她會對孩子有所牽掛，張栢芝就表示：「沒有牽掛，因為在活着的時候會努力去愛孩子，等自己將來走了，孩子們也要努力去愛自己」。

據《搜狐新聞》報道，張栢芝在香港、北京、上海等地擁有多處豪宅，加上影視片酬、廣告代言以及直播帶貨等各種工作的收入，她的身家估計高達10億人民幣。

眾人一起談及生死。(節目截圖)

