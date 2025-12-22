視帝老婆性感尺度愈來愈大　擔任婚宴司儀拋胸自拍搶鏡過新娘

現年34歲的前港姐冠軍陳凱琳（Grace）與比她大22歲的視帝老公鄭嘉穎結婚7年，四年抱三，為鄭家開枝散葉誕下三個可愛囝囝。陳凱琳雖是三子之母，但自從向KOL界發展，她的性感尺度愈來愈大，不時衣着性感派福利，試過疑真空穿着開窿連身裙而被老公投訴，「點解咁性感？」但態度照舊，前日（20日）陳凱琳在IG分享近日的生活點滴，其中為朋友的婚宴做司儀，一襲低胸裙烏身酥胸半露非常惹火，打扮比起新娘子更為搶鏡！

34歲嘅陳凱琳（Grace）與比佢大22歲嘅視帝老公鄭嘉穎結婚7年，一直好恩愛。（IG@ghlchan）

陳凱琳早前為老公慶祝56歲生日。（IG@ghlchan）

誕下三子。（IG@ghlchan）

陳凱琳疑真空上陣，性感到鄭嘉穎都要開聲。（IG@ghlchan）

陳凱琳一口氣分享多張相片，以英文寫道：「如果祝福能用照片展現…*請原諒我下面絮絮叨了這麼多*我覺得是時候簡單回顧一下我最近的生活了。」放在首張的照片，是陳凱琳與一對新人及友人合照，陳凱琳站在中間用高角度，將雙手舉高手機自拍，在鏡頭前再微微烏身，深探裙內春光，露出4吋深長事業線，就連一向在婚宴中最搶鏡的新娘子亦相對失色。

陳凱琳為友人做婚宴司儀，合照時烏身兼高角度拋胸自拍，搶鏡過新娘子。（IG@ghlchan）

露出深長事業線。（IG@deer.delilah）

其實陳凱琳這條裙本身不算太性感，只是一條粗吊帶的平口晚裝裙，但她非常熟知角度的重要，拍攝單人照也是，疑在洗手間對住鏡頭烏低身自拍，微微露出事業線。陳凱琳為一對新人送上祝福：「衷心祝賀我的朋友@deer.delilah 和 Brandon！雖然有點緊張，但能擔任你們的婚禮司儀真的很有趣🥹💛！也要感謝@utahlee 成為我的舞伴！（PS：超愛午夜坐地鐵~ 座位多💺！）」

陳凱琳疑在洗手間對住鏡烏低身自拍，輕輕露出事業線。（IG@ghlchan）

陳凱琳出席友人婚宴玩得好開心。（IG@ghlchan）

本身條裙唔係太性感。（IG@ghlchan）

之後，陳凱琳分享多張生活照，當中包括與朋友相聚，還有她很重視的家人，「當然，我的家人在我心中永遠佔據著特殊的位置❤️，祝我的父母結婚紀念日快樂（你們就是愛的化身！），也祝我最大的支持者——媽媽生日快樂（雖然有點晚了）。您是我的一切，甚至更多，我希望自己能像您一樣。」她覺得20張照片無法記錄所有點點滴滴，只想讓大家知道，她有多珍惜和身邊人在一起的每一刻，並感觸謂：「我知道今年即將結束，但我感覺我們才剛開始……🥹」。

接囝囝放學。（IG@ghlchan）

父母結婚紀念日。（IG@ghlchan）

好溫馨。（IG@ghlchan）

2026年將至，Grace感觸謂：「我知道今年即將結束，但我感覺我們才剛開始……🥹」。（IG@ghlchan）

+ 5

點擊睇更多陳凱琳性感靚相：

陳凱琳做KOL後，性感尺度愈來愈低。（IG@ghlchan）

陳凱琳做KOL後，性感尺度愈來愈低。（IG@ghlchan）

陳凱琳做KOL後，性感尺度愈來愈低。（IG@ghlchan）