李連杰驚傳婚姻亮紅燈　手術住院期間利智一舉動被批無情惹揣測

現年62歲「功夫皇帝」李連杰今年8月在抖音親自證實住院消息，同時披露一張病床憔悴照，形容自己「又經歷了一次無常的試煉」。他未透露具體病因，但非重病，只是短期治療。其後他很快再更新自己的動向，原來已經出院，更在社交平台向大家報平安，他說：「再次感謝大家的掛念與祝福，讓大家擔心了。我出廠咯，吃點好吃的，還是刀削麵香啊～～～中午了，大家要好好吃飯哦！願大家健康平安快樂。」有指李連杰這次是因頸部良性腫瘤住院進行手術。

李連杰公開手術後病床照。（影片截圖）

然而事隔多月，日前卻有網民於社交網上爆料指「李連杰住院期間，利智每天僅探視15分鐘，全靠護理人員照料。」有網民就解釋說：「若是特護病房，本就有限制探視時間。」不過另有知情人士則回應表示：「他住的是普通單人間，家屬可隨時探視。」此說法即引發外界對李連杰夫妻關係的猜測。「#李連杰住院 利智每日僅探視15分鐘」更一度登上微博熱搜榜。不少網民質疑利智對丈夫的關懷不足，與李連杰對她的寵愛形成強烈對比，甚至惹來兩人感情生變，婚姻亮紅燈的揣測。早前，向太陳嵐曾在直播中透露，李連杰把所有收入交給利智管理，並回顧李連杰與利智的一段往事說：「第一次拿到3000萬支票，他還想一人一半，但利智拒絕，最後他選擇妥協。」足見李連杰頂級寵愛利智。

李連杰與利智因電影《龍在天涯》結緣。（電影截圖）

利智以前在電影中的演出。(電影截圖)

超欣被指撞樣利智。(網上圖片)

李連杰與老婆利智及兩個女兒一家四口合照。(ig圖片)