最美港姐月前被指靚樣崩壞面型起角　低胸新相力證重回顏值巔峰

1999年香港小姐冠軍郭羨妮（Sonija）擁有中英混血精緻五官，入行以來一直被譽為「最美港姐」之一，與李嘉欣、朱玲玲並列。自從2011年下嫁內地武術指導朱少傑後，Sonija逐漸減產，專心相夫教女，過著幸福少奶奶生活，雖然近年曾傳婚變，但她本人曾親自闢謠，指「我們一直都很好」。不過，這位最美港姐早前低調現身支持好友潘紹聰的舞台劇時，一張合照竟惹來「顏值崩壞」爭議，她被指面容浮腫兼變「方臉」，正當外界感嘆歲月不饒人，Sonija近日卻激罕貼出一輯性感晚裝照，力證重返「顏值巔峰」！

郭羨妮在1999年參選港姐以大熱姿態奪得冠軍後入行。（YouTube影片截圖）

1999年香港小姐冠軍郭羨妮（Sonija）擁有中英混血精緻五官，入行以來一直被譽為「最美港姐」之一，與李嘉欣、朱玲玲並列。（IG@sonijakk）

自從2011年下嫁內地武術指導朱少傑後，Sonija逐漸減產，專心相夫教女，過著幸福少奶奶生活，雖然近年曾傳婚變，但她本人曾親自闢謠，指「我們一直都很好」。（IG@sonijakk）

早前郭羨妮去支持潘紹聰有份演出的《請勿打擾》，二人在後台合照。當時Sonija戴上Cap帽、以淡妝示人，照片曝光後網民卻指郭羨妮面型變方，腮骨離奇「起角」，且法令紋較深，雖然有人慨歎：「老得有點快」、「面型好像有點不同了」，但有不少網民護航，指只是拍攝角度及燈光出事。

早前郭羨妮去支持潘紹聰有份演出的《請勿打擾》，二人在後台合照。照片曝光後網民卻指郭羨妮面型離奇「起角」，且法令紋較深，慨歎其靚樣崩壞。（IG@edmond_poon1223）

不過近日她在社交平台分享了一輯身穿銀色閃爍晚裝的美照，狀態大勇判若兩人！相中可見，Sonija化上精緻妝容，配上一頭飄逸波浪長髮，「正方形臉」完全消失，取而代之是線條柔和的完美鵝蛋臉，皮膚緊緻，輪廓分明。更吸睛的是，這襲戰衣設計中門大開，Deep V直落肚臍，大方展示其傲人上圍及白滑肌膚，貼身剪裁將她保養得宜的S形曲線表露無遺，完全看不出已是一女之母。不少網民看完紛紛大讚：「女神回來了」、「這身材太不科學」、「靚過選美嗰陣」。

近日郭羨妮在社交平台分享了一輯身穿銀色閃爍晚裝的美照，狀態大勇判若兩人！相中可見，郭羨妮化上精緻妝容，配上一頭飄逸波浪長髮，「正方形臉」完全消失，取而代之是線條柔和的完美鵝蛋臉，皮膚緊緻，輪廓分明。（IG@sonijakk）

更吸睛的是，這襲戰衣設計中門大開，Deep V直落肚臍，大方展示其傲人上圍及白滑肌膚，貼身剪裁將她保養得宜的S形曲線表露無遺，網民驚嘆：「女神回來了！」（IG@sonijakk）

電影版《尋秦記》即將上映，多年冇拍劇的「琴清故娘」Sonija都有份主演，令網民格外期待。在等待電影上映期間，有網民更翻Loop她過往的經典靚相，當中最令人津津樂道的，莫過於2008年她出席《萬千星輝頒獎典禮2008》時的造型。當年Sonija一改以往保守作風，身穿一件黃色低胸吊帶晚裝，大騷「迫爆」上圍，視覺效果震撼，至今仍被網民視為台慶史上的經典一幕。儘管她後來曾表示後悔，指試衫時並不為意，純粹是「睇相先知咁犀利」，宣告以後也不會再如此性感。不過對比近日的銀色晚裝照，Sonija身材依然Fit爆，絕對擔得起「最美港姐」的美譽！

電影版《尋秦記》即將上映，多年冇拍劇的「琴清故娘」Sonija都有份主演，令網民格外期待。（IG@sonijakk）

電影公司用AI生成了一張廿幾年前後的「琴清」合照，網民驚嘆郭羨妮無乜點變。（IG@sonijakk）