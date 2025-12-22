鍾嘉欣個唱陳豪開金口歌喉震撼網民　TVB神級人夫自爆曾戀女方？

現年41歲的靚媽鍾嘉欣，最近再次回歸幕前，除了頻頻接拍廣告外，亦繼續她的內地巡唱，反應熱烈。日前鍾嘉欣一連兩晚在廣州舉行演唱會「Encore場」，並大碌「人情卡」邀請了曾合作《溏心風暴》的「得得地」陳豪，和被稱「最接近神的男人」黎諾懿擔任嘉賓，兩大男神現身不但掀起全場高潮，更勾起粉絲的集體回憶。

日前鍾嘉欣一連兩晚在廣州舉行演唱會「Encore場」。（小紅書截圖）

打掃舞技。（小紅書截圖）

早前鍾嘉欣宣傳新歌宣傳時，曾邀請陳豪合演短片宣傳，重演《溏心風暴》戲碼，已勾起網民集體回憶。今次廣州個中，鍾嘉欣還非常「有Face」，不但請來對方任嘉賓，陳豪還激罕曬歌喉，連網民都不敢相信，當他出場一刻全場尖叫聲雷動。陳豪除了與鍾嘉欣合唱《漣漪》外，還獨唱《愛我別走》。從網民分享片段可見，陳豪唱功大躍進，聲線平穩有磁性，成功搣走魔音稱號，明顯下過苦工。網民大讚：「哇嗚阿mo還唱得不錯欸」，又笑指陳豪連台慶都不唱歌，卻竟然為鍾嘉欣「開金口」。可見兩人非常老友。

鍾嘉欣在演唱會廣州「Encore場」中，邀請到陳豪做嘉賓。（小紅書截圖）

陳豪除了做嘉賓外，還開金口獻唱，令觀眾非常驚喜。（小紅書截圖）

台上「得得地」和「常在心」合體，場面溫馨感人。鍾嘉欣在台上難掩激動，她直言：「你知唔知，我等咗呢個機會好耐。我自己心裡面都好澎拜，阿Mo我有說話想同你講。（請講？）我好多謝你，我啲經典角色，全部都係同你拍，你真係絕世好男人啊！唔係講笑。」被大讚的陳豪即時面紅，怕醜回應：「你係絕世好女人。（唔係，你太太Aimee先係）除咗Aimee之外，妳係另一個。」果然是愛妻號。

得得地、常在心合體，勾起大家集體回應。（小紅書截圖）

兩人默契依然。（小紅書截圖）

鍾嘉欣很感謝陳豪除了擔任嘉賓外，還與太太及家人一同來捧場，令她非常開心。陳豪續言：「講真㗎，Linda妳Anytime搵我，我一定過嚟幫你。」鍾嘉欣爆陳豪非常有義氣：「真係㗎，我一叫佢就即刻嚟，真係好似得得地咁，我而家真係啞咗，我平時喺台上喺好多嘢講，但我見到你，所有畫面都浮現出嚟，你係一個另類嘅人，係好到嚇死人。同埋你真係好俾面，我知道你唔唱歌嘅，台慶都無唱，但走嚟唱我呢個，好多謝你咁俾面。」陳豪也自嘲：「妳都知請咗個唔唱歌嘅做嘉賓，妳好嘢！」鍾嘉欣笑言深感榮幸。

鍾嘉欣笑指陳豪台慶唔唱歌，竟然肯在她歌唱唱，開心又感動。（小紅書截圖）

場面溫馨感人。（小紅書截圖）

陳豪還表示，這晚還有一份緊張，因為除了太太之外，他的三位仔女也有到場，這也是三個仔女人生第一次看演唱會，就是看鍾嘉欣的個唱兼聽爸爸唱歌，非常有意義。

陳豪還有獨唱，且表現平穩，明顯下過苦工。（小紅書截圖）

陳豪表示，這晚還有一份緊張，因為除了太太之外，他的三位仔女也有到場，這也是三個仔女人生第一次看演唱會，就是看鍾嘉欣的個唱兼聽爸爸唱歌，非常有意義。（小紅書截圖）

至於另一位人夫黎諾懿，則擔任頭場嘉賓，黎諾懿大放笑彈發揮幽默本色。他出場時自嘲是廁所位，大家對他唱歌應該沒什麼期望，有人想去廁所的話可以去。之後他拖著鍾嘉欣的手竟大膽說：「除咗太太之外，我好耐無拖住其他女仔了」，鍾嘉欣笑說：「係咪啊？好似唔係咁好。不過我老公都唔知。」她續言：「平時呢，我唔係唔會同其他男仔做朋友。」黎諾懿問為什麼，鍾嘉欣笑言：「因為一做朋友，佢哋就會暗戀我，就會鍾意我，唯獨是你！」黎諾懿直言：「我有鍾意妳！」鍾嘉欣當堂嚇一嚇。黎諾懿解釋因為不喜歡就不能做朋友。

鍾嘉欣廣州個唱頭場嘉賓有黎諾懿，兩人也曾在《溏心風暴》系列合作過。（小紅書截圖）

黎諾懿大放笑彈發揮幽默本色（小紅書截圖）

黎諾懿獻唱《大熱》。（小紅書截圖）

黎諾懿又問鍾嘉欣，一年前來看她演唱會，一年後為什麼要請他做嘉賓，「其實大家都知道我唱歌同我講普通話一樣咁勁！」鍾嘉欣笑言因為大家想聽他講「港普」，黎諾懿即場「獻技」自我介紹，「你聞姣（你們好），我撕黎落意（我是黎諾懿），大炸好嗎？（大家好嗎）」，引得全場捧腹大笑。