麥駿昇、李傲賢@XODIAC快閃香港半日　任店長勁多粉絲力撐迫到爆

韓國人氣男團XODIAC 兩位香港成員麥駿昇（SING）及李傲賢（LEO）凱旋回港，快閃香港12小時於三間茶飲店驚喜亮相並擔任「一日店長」，與本地及海外粉絲近距離互動，並分享他們對茶飲文化的喜愛。活動吸引大批傳媒及粉絲到場，氣氛熱烈。霸王茶姬一直致力融合傳統茶文化與現代潮流，是次邀請XODIAC成員擔任一日店長，正希望透過音樂與茶的結合，為年輕人帶來嶄新的體驗。活動現場亦特別佈置成充滿節日氣氛的打卡熱點，讓粉絲除了與偶像見面，也能留下美好回憶。

韓團XODIAC香港成員李傲賢LEO。(公關提供)

兩位成員在訪問中表現親切，更暢談首次擔任茶飲店店長的新鮮體驗。LEO則說：「十分掛念香港的美味食物，感謝霸王茶姬活動讓我今天可以抽空回來跟家人過節相聚。」其後，SING與LEO與現場粉絲進行多項互動遊戲，並親手贈予飲品給幸運粉絲，將現場氣氛推至高潮。

最近XODIAC新曲《Alibi》首天打入韓國音樂榜的十大位置 ，KPOP全AI製作MV除開創先河外，也在美國的《International AI Film Festival》和韓國的《Seoul International AI Film Festival》獲得《Best AI MV》大獎，更選中入圍印尼和澳洲的國際AI電影節。SING 表示：「我們跟AI 不是競爭對手，而是互相補足，十分榮幸公司給我們機會借助科技的力量進行藝術上的創新。」

XODIAC在亞洲人氣持續上升，本次活動亦是成員首次以店長身份與香港粉絲見面，別具意義。粉絲紛紛表示期待團體未來能有更多機會來港，與大家見面。

