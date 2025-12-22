混血女神出巡遇失戀粉絲訴苦　即回頭溫柔安慰：要愛自己知道嗎

「港泰混血女神」鄺玲玲憑泰國GL劇《我們的秘密》（The Secret of Us）人氣急升，在當地早已紅透半邊天，雖然如此，但她對粉絲依然有求必應，極之親民，難怪大受歡迎。近日她在泰國出席活動，離開時的一段小插曲就在網上瘋傳，盡顯其溫柔本色！

「港泰混血女神」鄺玲玲憑泰國GL劇《我們的秘密》（The Secret of Us）人氣急升。（IG@linglingkwong）

鄺玲玲從泰國紅到返香港！（IG@linglingkwong）

鄺玲玲在泰國早已紅透半邊天，雖然如此，但她對粉絲依然有求必應，極之親民，難怪大受歡迎。（IG@linglingkwong）

鄺玲玲是真女神。（IG@linglingkwong）

從網上流出的片段可見，當日鄺玲玲身穿一套透視薄紗露肩長裙，紮起辮子，仙氣十足更有點像「Elsa」，她原本正準備離開，但此時場邊突然有一名粉絲大叫自己失戀了，鄺玲玲聞言立即放慢腳步，回頭露出驚訝表情問：「真的失戀了啊？」起初鄺玲玲似乎未敢相信，直至該名粉絲繼續訴苦：「是真的，5年結束了，才剛分手。」鄺玲玲立即走近該名粉絲，表情轉為嚴肅認真地安慰：「沒關係，要多多愛自己喔！」臨走前她再溫柔地補多句：「要愛自己，知道嗎？」眼神充滿關懷，並握了粉絲的手一下才離去，簡直暖到入心！

日前鄺玲玲在泰國出席活動，身穿一套透視薄紗露肩長裙，紮起辮子，仙氣十足更有點像「Elsa」。（IG@linglingkwong）

鄺玲玲原本正準備離開，但此時場邊突然有一名粉絲大叫自己失戀了。（IG@linglingkwong）

鄺玲玲聞言立即放慢腳步，回頭露出驚訝表情問：「真的失戀了啊？」（Threads@ lin.2567.in.thai）

起初鄺玲玲似乎未敢相信，直至該名粉絲繼續訴苦：「是真的，5年結束了，才剛分手。」（Threads@ lin.2567.in.thai）

鄺玲玲立即走近該名粉絲，表情轉為嚴肅認真地安慰：「沒關係，要多多愛自己喔！」（Threads@ lin.2567.in.thai）

臨走前她再溫柔地補多句：「要愛自己，知道嗎？」（Threads@ lin.2567.in.thai）

鄺玲玲眼神充滿關懷，並握了粉絲的手一下才離去，簡直暖到入心！（Threads@ lin.2567.in.thai）

不過，在這個感人時刻的旁邊，卻發生了搞笑一幕，就在鄺玲玲全神貫注安慰失戀粉絲時，旁邊另一位粉絲趁機大叫：「Ling！祝我生日快樂！」企圖引起女神注意。可惜鄺玲玲當時一心想著安慰失戀者，完全聽不到這位「壽星」的呼喚，眼神由始至終都鎖定在失戀粉絲身上，最後揮手離去。這位壽星慘被無視「食檸檬」，網民看完片段都笑言同人唔同命，留言：「覺得好暖，旁邊的好好笑」、「旁邊那位，有點慘，但我大笑」。