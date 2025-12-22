出身草根男星內地爆紅身家暴漲　出席舊同事榮休派對獲激讚不忘本

王祖藍出身草根家庭，年幼喪父，讀書時已經要承擔一堆債務，最困難時曾經領取綜援。王祖藍在演藝學院畢業後做過港台廣播員、編劇、主持人等，之後TVB雖然發展不俗，但真正令他「搵大錢」是2021年參與湖南衛視模仿節目《百變大咖秀》開始走紅。近年他在內地參演多個綜藝節目外加直播帶貨，身家水漲船高，一家四口居於王祖藍以李亞男名義，花1.1億元購入白石角逸瓏灣II頂層特色戶。除了演藝界，王祖藍近日進軍飲食業，身家愈來愈豐厚。近日有人上載王祖藍出席香港電台資深主持鍾傑良榮休派對，獲激讚「不忘本」。

王祖藍。（IG：@wong_cho_lam）

王祖藍一家四口。(微博圖片)

近日鍾傑良女兒上載爸爸的榮休派對照片，王祖藍亦有出席合照，兩人搭膊頭十分老友。鍾傑良女兒指在王祖藍加入TVB前見過他一面，一夜成名紅足多年後，至今仍未忘記當年情誼：「不忘本！感激祖藍參加爸爸的榮休聚會 電台工作近四十載的爸爸#鍾傑良 榮休了 沒想到 @王祖藍 百忙之中抽空到賀 很感動！ 我還記得小時候見過他一面，當時他還未加入TVB 後來他一夜成名，紅遍全國，很替他高興 成名後的他不忘當年的情誼，還記得我爸爸這個舊同事、舊朋友讓我更欣賞和佩服他！」。

王祖藍出席舊朋友榮休派對。（小紅書）

獲激讚「不忘本」。（小紅書）

當年合照。（小紅書）