碧咸夫婦被大仔Brooklyn狠心封鎖IG　網民鬧爆：冇父母你冇今日

「萬人迷」碧咸（David Beckham）家庭與26歲大仔Brooklyn及其富二代妻Nicola Peltz不和再度升溫，繼早前Brooklyn與愛妻沒有邀請家人參加結婚三周年婚禮誓言儀式後，Brooklyn再被爆在IG封鎖父母及兩位弟弟Romeo和Cruz，事件引發大批網民湧到Brooklyn的IG留言批評其行為極為反骨。

大仔Brooklyn被爆冇通知或邀請父母出席婚禮 碧咸家變繼續升溫

碧咸在2023年推出紀錄片是，一家人齊齊出席首映撐場。（Getty Images）

碧咸夫婦慘被兒子封鎖IG。（IG圖片）

昨日有外媒報道碧咸夫婦被發現取消追蹤Brooklyn的IG，其後三弟Cruz在IG發文為父母抱打不平，並透露父母一早起床發現自己被Brooklyn封鎖了，而Romeo和Cruz亦同樣遭封鎖。另外，更表示今年在祖屋仍舊為每個人掛起聖誕襪子，包括繡著「Brooklyn」名字的襪子，期盼兒子終有一日會「回家」，但Brooklyn與富二代妻Nicola決定留在美國過聖誕，似乎家庭關係已完全決裂。

Cruz在IG發文為父母抱打不平，並透露父母一早起床發現自己被Brooklyn封鎖了，而Romeo和Cruz亦同樣遭封鎖。（IG圖片）

有大批網民看到新聞後，為碧咸夫婦感到心痛，更湧到Brooklyn的IG留言批評其行為極為反骨：「你父母及兄弟比你的富貴妻子更重要」、「WOW！你封鎖了父母？Nicola會接受你不再姓碧咸嗎？」、「冇你父母你冇今日」、「既然你封鎖得你父母 不如你除掉你的姓氏」、「你唔姓碧咸冇人識你啊」、「咁反骨都有」、「一輩子都是靠父母的廢兒子 娶了富二代妻子就拋棄家人」、「生命好短暫 建議你同家人重修舊好」。