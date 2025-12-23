64歲黃日華走出喪偶陰霾有新戀情？　任達華認證關寶慧好女仔

現年64歲的黃日華是圈中出名的情深男，愛妻梁潔華於2020年因病離世後，有一段長時間未能釋懷，要靠好友苗僑偉陪伴開解。近年黃日華終走出喪偶陰霾，經常隨明星足球隊到內地不同地方踢波，日前更被任達華踢爆疑有新戀情，與曾傳緋聞的關寶慧愈走愈近，女方投其所好同樣愛上足球，任達華笑說：「我諗都快㗎嘞！」

任達華在TVB訪談節目《一周星星》中大爆料，除向觀眾展示藝術品及分享創作心得，還即場玩「你問我答」，而其中一位拍片發問的嘉賓是關寶慧，任達華聽名字後即說：「滿族女仔，佢唔係同華哥（黃日華）有一段感情咩？我真係希望佢同華哥有一段感情。」主持人王鎮泉忍不住在鏡頭前掩嘴笑到「騎騎聲」，問任達華：「你想爆料？」

預先錄影的關寶慧問任達華：「90年代起，以我所知你已有好多好多物業，我剩想問你到今時為止，你物業數量累積咗幾多呢？」任達華表示這些都是「都市謠傳」，不過他承認喜歡去旅行，「鍾意地方都有少少」，但否認有買酒莊。再提到「都市謠傳」，話題一轉又回到關寶慧身上，任達華一臉認真地說：「就係一個滿族咁靚嘅女仔，寶慧姐，好開心，好正能量，感情都幾空白吓。」

王鎮泉問會否祝福關寶慧快些找到另一半？任達華衝口而出說：「我諗都快㗎嘞....快嘞快嘞！寶慧姐依家開始都鍾意足球。」王鎮泉再一次忍不住掩嘴大笑：「哈哈，好多玄機呀我聽到。」任達華愈說愈多：「之後又世界盃啦，可以約朋友一齊去睇波，要幾個朋友先開心，一齊食飯，一齊睇波。（佢同邊個睇多？）咁又唔講得，叻哥、阿倫、華哥呀，仲有好多球隊唔同嘅足球隊成員。」隨後舉起兩隻手指公，大聲說：「寶慧姐！」以表支持！

64歲的黃日華和59歲的關寶慧於2021年9月傳出緋聞，因二人在半個月內兩度食飯，並曬出「黐到好埋」的合照，加上女方曾稱擇偶條件為四眼仔、拒絕姊弟戀、接受失婚人士，令網民猜測二人譜出戀曲，但當時關寶慧及黃日華女兒黃芷晴已即時否認。惟2023年內地有網站又再瘋傳黃日華向關寶慧求婚成功，關寶慧曾於受訪時表示，當時兩人緋聞再被炒熱，感覺黃日華有意疏遠。黃日華則以十字回應：「真的該說了，假的不提罷。」又指並沒承諾「終身不娶」，而是當時的傳媒以此為題作炒作；對於感情，他指已習慣單身，愛情是由上天安排，不會盲目投入。

