62歲TVB御用反派上海地鐵被偶遇身形弗爆零老態　曾禿頭靠1招回春

現年62歲的無綫「御用惡人」林偉，入行近40年，拍過多套電影和電視劇，憑著高大威猛的外型，以及帶幾分邪氣的外貌，演活不少黑幫大哥角色，當中以《雷霆掃毒》「姜志雄」、《使徒行者》系列「猜Fing」以及《反黑英雄》「黑幫老大登龍」最深入民心。近年林偉主力北上發展，除了拍劇和拍片經營社交平台外，更進軍飲食業，在上海經營自家小酒館。雖然榮升做老闆，但林偉依然非常貼地，近日他在上海乘坐地鐵時被網民「野生捕獲」，除了曝光私下人品外，其真實狀態也引起網民熱議。

林偉在《使徒行者》飾演「猜Fing」深入民心，一打十畫面成為佳話，他直認欣慰，至少這角色挈他在內地發展，而他連小紅書的用戶名都改成「猜Fing」。（《使徒行者》劇照）

近年除了拍劇外，林偉更進軍飲食業，在上海經營自家小酒館。（小紅書）

林偉私下有情有義，向秦煌等雪中送炭。

模特兒出身的林偉，至今仍寶刀未老，擺甫士好有型！（葉志明攝）

近日，有網民在社交平台分享在上海地鐵偶遇林偉的照片。從網民分享的「生圖」可見，林偉留了一頭清爽短白髮，雖然當日身穿休閒衛衣，但仍隱約見到其健碩的Body。年過60的他腰板依然挺直，站在車廂中單手插袋，全身散發「佬味」型到裂。

近日，有網民在社交平台分享在上海地鐵偶遇林偉的照片。（小紅書截圖）

林偉身形fit爆，一點都不似62歲。（小紅書截圖）

該網民最初只敢從旁拍攝，後來鼓起勇氣上前求合照，沒想到平日在劇中凶神惡煞的林偉，私底下卻非常親民，不但沒有架子，更展露微笑大方合照，網民留言激讚：「偶遇林偉看過很多他演的電影電視劇，沒有想到今天遇見真人。在12號線，想說香港演員真的很低調，真人氣質非常好。」還大讚這位「反派」，給人儒雅的感覺。不少網民也留言附和：「香港藝人真的接地氣」、「猜Fing香港藝人都是又低調又親民」。

網民成功集郵，還大讚林偉真人氣質非常好。（小紅書截圖）

林偉雖然年過60歲，但身型依然fit爆，全因他非常注重身形管理，經常打拳運動。不過，這位型佬原來亦曾有「男人的煩惱」。今年初他大方公開自己曾受禿頭困擾，更貼出植髮前的照片。當時照片中的他頭髮稀疏，頭頂更是重災區。幸好林偉之後下定決心進行植髮，他曾公開發文表示：「半年前的決定，今天看到效果，非常滿意，證明當天的決定是對的。」經過「修葺」後，如今林偉髮量濃密，配上其健碩身形，視覺年齡立馬回春，靚仔又有型。

林偉自爆曾飽受禿頭困擾。（截圖）

依然有型！（截圖）