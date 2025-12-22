阮兆祥商台封咪　最後一集《1圈圈》直播眼濕濕：望騰出時間休息

現年58歲的阮兆祥除了是TVB的合約藝人，11年來亦在商台開咪做主持，今日（22）阮兆祥在《1圈圈》直播節目中透露，完成這一集後便會「封咪」離開商台。他感激商台首席智囊陳志雲、一班DJ同事及歌迷時，一度眼濕濕相當感觸。

阮兆祥今日宣布離開工作11年嘅商台。（IG@yuenlouis）

在最後一節中，阮兆祥主持《1圈圈》的初代拍檔樂樂「歸隊」，他們是上午班的拍檔，後來轉做下午班改由天欣和朱菁頂上，大家都讚「祥師兄」十分照顧後輩，經常「請食嘢」。另外播出一班DJ的錄音訪問，陳志雲說：「邀請祥仔加入商台時，酬金一蚊都冇講，多謝佢多年來帶咗咁多歡樂俾我哋。」而阮兆祥的家姐和一班跟隨多年的粉絲後續現身，特別製作了一本精美相冊送給阮兆祥，DJ拍檔則送上其愛隊利物蒲的球衣，並附上DJ朋友們的親筆簽名及祝福，祥仔被爆「眼濕濕喎」。

主持最後一集《1圈圈》節目後「封咪」。（IG@yuenlouis）

阮兆祥同天欣、朱菁合作多年，被讚係好識照顧人嘅前輩。

阮兆祥說：「咁多年來都好錫我，支持我，有啲做女已經跟我，現在嫁咗人，仲有小朋友。咁多年來，太多回憶，多謝多謝多謝！」他透露未來會有較多時間在內地工作，開心今年能完成一個楝篤笑騷和音樂會，計劃會推出新歌。而在商台工作11年，當中帶給他很多歡樂和難忘回憶，他說：「嚟緊希望work life balance……希望明年能騰出多啲時間俾自己休息吓，想去利物浦主場睇波......真係見你哋（DJ朋友）多過見屋企人，真係一星期未必見到我家姐一次，希望大家繼續以嚟正能量同歡樂俾聽眾，心願就係堅持落去。」

祥仔瓣數多多。（IG@yuenlouis）

祥仔未來會專注內地發展。（IG@yuenlouis）