陳庭欣唔恨做人妻　拍拖8年冇計劃結婚：唔喺我人生top 5入面

陳庭欣入圍「最佳女主持」十強名單，昨日（22/12）出席記者會時，坦言希望今年名次能前進一些，入選五強名單。

她接受《香港01》訪問時，坦言每年競爭激烈：「我自己覺得，一係車婉婉，一係就當然私心希望係朱凱婷。上年競爭都好大，當然貝兒攞我哋都好開心，因為係《東張》一份子。」今年為她入行第15個年頭，她也表示希望保持下去，繼續在TVB工作，暫未有其他打算。

陳懿德、陳庭欣、何沛珈。（林迅景 攝）

陳庭欣出席「最佳男、女主持」記者會拉票。（林迅景 攝）

早前有新聞，拍攝得她乘搭地鐵一事。她淡然表示，其實搭地鐵是日常的事。「一路都有。（自己唔揸車？）嗰日唔方便咪唔揸車囉，譬如有時過海，去中環上環就揸，因為好難泊車，商場食飯可以免費泊車，咁咪揸車。」她也表示，雖然坐地鐵時會有人認出自己，但她認為是一個與大家交流和觀察人群的好機會，絲豪不介紹大家與她打招呼。「其實都冇乜人理會我哋，就算有人同我打招呼，我都會好開心。」

陳庭欣出席「最佳男、女主持」記者會拉票。（林迅景 攝）

陳庭欣與男朋友彩豐行老闆楊振源（Benny）拍拖8年，有沒有計劃結婚？她回答：「暫時唔喺我人生top 5入面住。（拍咗好耐啦喎）都冇乜關係，唔係而家要諗嘅嘢。（咩情況之下先會？）就係到咗個情況就會，暫時focus落去（工作？）係。」

陳庭欣表示唔恨做人妻。（ig圖片）