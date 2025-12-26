李龍基親回疑被瞞婚　王青霞遭網紅狙擊驚揭冬至與「丈夫」團聚

即將踏入2026年，75歲李龍基（基哥）曾承諾今年底迎娶39歲未婚妻王青霞（Chris）的願望似乎落空。用情至深的基哥，今年7月捧着60枝粉紅色玫瑰花接王青霞出獄，但從此女方便「深潛」、消失於公眾視野。近日有YouTuber在網上大爆料，指王青霞一直「瞞婚」，早年已在家鄉結婚生仔；至今年冬至（12月21日），更拍到王青霞在佛山與疑似丈夫及王媽媽一起吃冬至飯，相反未見基哥蹤影。

李龍基和王青霞拍拖6年，基哥多次表示會實行結婚承諾。（資料圖片）

王青霞入獄，李龍基多次激動灑淚人前。(資料圖片/凌子淇攝)

李龍基今年7月捧住60支玫瑰花接王青霞出獄，自此王青霞就消息於大眾視線。(資料圖片)

終於等到喇，基哥承諾會盡快娶青霞。（資料圖片/葉志明攝）

現身佛山家族工廠 落手搬貨才女人設崩解

一名叫Hugo的YouTuber在網上開設「導遊哥哥」頻道，連月化身偵探追蹤王青霞近況，當中發放多段影片，全是針對王青霞，發現她出獄後已返回佛山家鄉。據說王青霞的父母在佛山開廠，做窗道軌、滑輪等小件，廠房以外還有屋有地，家境不俗。然而，王青霞並非嬌嬌女，冬至當日的下午，她被影到身穿白衫白褲做「苦力」搬運貨物，見她拿着幾個紙盒，由地面行樓梯上樓，跟昔日的才女、貴氣人設有好大落差。

王青霞遭YouTuber連番狙擊，發現她出獄後已返回佛山家鄉幫忙打理家族生意。（圖片提供：導遊哥哥）

王青霞唔係只坐辦公室嬌嬌女，要落手落腳搬貨。（圖片提供：導遊哥哥）

冇電梯要行多層樓梯，與高貴人設有好大落差。（圖片提供：導遊哥哥）

王青霞長駐廠房。（圖片提供：導遊哥哥）

冬至與疑似「丈夫」相聚食飯

同日冬至晚上，再見到王青霞在廠房辦公室內與一男一女吃飯，據YouTuber Hugo稱是王青霞的陳姓丈夫及王媽媽，三人全程有說有笑，相處融洽。期間疑似王青霞丈夫曾走出外面講電話，看上去身材高大，一頭烏黑髮，跟王青霞年紀差不多，明顯比李龍基年輕得多。飯後，王青霞返回自己的辦公桌上繼續工作，非常勤力。片中Hugo指難以理解王青霞為何會背夫偷漢，覺得她「想要出名，有名就有利」，而對李龍基更是不留情面說：「如果基伯真係有心娶王青霞做老婆，呢餐飯應該喺度食，冬至都唔攞袋生果孝敬伯母，覺得基伯真係好X核突」。

冬至晚上，王青霞與一男一女食冬至飯，好溫馨。（圖片提供：導遊哥哥）

三人在廠房內吃冬至飯。（圖片提供：導遊哥哥）

據YouTuber Hugo指王青霞與疑似丈夫及王媽媽吃飯。（圖片提供：導遊哥哥）

據網上爆料王青霞的「丈夫」姓陳，明顯比李龍基年輕。（圖片提供：導遊哥哥）

李龍基一眼便認出相中是王青霞。（圖片提供：導遊哥哥）

晚飯後，王青霞（白衫）返回辦公坐位。（圖片提供：導遊哥哥）

村民證曾擺酒 被揭2007年已婚育有16歲子

在「導遊哥哥」的另一段影片，亦有詳細列出王青霞已婚的證據，當中包括一名中年男子以及一名年青人的證件相，背景是白底，以打印黑字列出王青霞與該名陳姓男子的結婚登記及戶藉資料，揭示二人於2007年結婚，而兒子在2009年出世，今年16歲，而非片中所說的18歲，但一切沒有具體說出消息來源。不過，證件相的中年男子跟王青霞在冬至食飯的男子的是同一人。

為深探真偽，YouTuber Hugo以偷錄形式，訪問了聲稱是王青霞家鄉的村民，女村民帶有鄉音，由一開始小心翼翼說話，到後來愈說愈多，女村民指王青霞曾在村內擺酒，「係擺過，我唔記得幾多年，總之人哋話生完個仔。（幾大？）我又唔知。」而村內人亦知曉王青霞與李龍基的戀情，及王青霞曾在香港坐監，並稱王青霞的丈夫和兒子一直在王父的工廠工作。

據網上爆料王青霞在2007年已婚，並育有一子。（YouTube@導遊哥哥）

「導遊哥哥」直闖王青霞佛山屋企。（YouTube@導遊哥哥）

並在佛山訪問了當地村民。（YouTube@導遊哥哥）

李龍基承認相中女子是王青霞

《香港01》取得獨家照片，並向李龍基了解。基哥一眼便認出相中女子是王青霞，以短訊回覆：「是啊。佢爸爸的工廠。」及後再看王青霞與疑似丈夫吃團年飯，李龍基沒有如以往一口否認，反而向記者了解細節，他表示：「待我了解過之後再答覆你。我相信你還有其他照片在手的，可否發多些給我，好等我多了解，感謝你」。另一邊廂，YouTuber Hugo則希望與基哥當面對質，他說：「因為7.7王青霞出獄，坊間講王青霞失蹤先引起我注意... 後來我發現王青霞係有老公小朋友... 但李龍基還一直稱王青霞係未婚妻。」

基哥曾撐未婚妻：全屬網紅「創作故事」

其實王青霞入獄前後都是不少網台的狙擊目標，在今次照片流出前，李龍基亦曾回覆過其他傳媒相關問題，當時他表現淡定，更風騷地以「老婆」稱呼王青霞，強調兩人真心相愛，只是現階段想低調處理感情事，將所有負面傳聞歸類為「創作故事」，叫香港人不要受靠點擊為生的網紅誤導。

李龍基一反常態，對未婚妻王青霞已婚育有一子傳聞未有否認，表示要時間了解。(資料圖片/葉志明攝）

李龍基為王青霞刻意打扮年輕。（IG@chrisart1017）

王青霞嘅完美人設崩壞。（IG@chrisart1017）