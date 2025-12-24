前東張女神棄6.7萬政府工轉跑道　任浸大高級經理：我不擅長教人

前《東張西望》主持黃穎君（Burmie）近年事業發展多元化，自從2022年中離開無綫，毅然轉跑道加入政府擔任民政事務局媒體主任，月薪達港幣$67,295，去年初更成為武漢市港區政協委員！最近，黃穎君又在社交平台宣布再度挑戰新領域，正式加入香港浸會大學（HKBU），擔任大學合作發展處高級經理。



黃穎君勇闖大埔曱甴屋，膽識過人並成為她的《東張》代表作。（電視截圖）

她寫道：「差不多要好好總結一下2025年了，加入香港浸會大學，了解高等院校的行政及管治架構，獲益匪淺。我不擅長教人，但我很願意分享經驗。我不是比較聰明，而是走了很長的路，讓我的人生故事比較豐盛。」

黃穎君22年從民政事務局媒體主任，轉職文化體育及旅遊局媒體主任，認為更適合自己。（IG@burmiewongwingkwan）

黃穎君成為政協。（IG@burmiewongwingkwan）

曾因家人生意失敗破產交唔起學費

黃穎君業於香港大學教育系學士和香港中文大學社會學系碩士，參選《2012年度香港小姐競選》入行，期間由於樣貌被指與藝人謝安琪相似而備受關注，落選後加入無綫電視，擔任TVB娛樂新聞台粵語主播之後再加入成為資訊節目《東張西望》外景主持之一。她曾透露家人與朋友合作在內地做製衣生意，信錯朋友，導致生意失敗破產。大學一年級有一日放學時，收到父母來電，問可否不讀大學？爸爸媽媽說冇錢已交不到學費。

曾一日打7份工幫父母還債

黃穎君從此開始打工，一邊返大學讀書，放學就趕去做兼職：「做過企街派傳單、商場服務員幫顧員的電梯按掣，又參加過I.T代言人大賽，因為勝出者送電腦；之後，再參加工展小姐，因為獎金有五萬元現金，仲有電飯煲、水煲等電器獎品；之後再選港姐。最高記錄，一日打七份工。」家人還債生活一直到她加入TVB後：「有一晚半夜，我由TVB工作完回家，父母好開心告訴我，剛還完債喇，問親戚、朋友借錢的街數也全數還清了，父母提議去旅行，但我選擇了把旅行錢，繼續讀碩士。」