62歲章小蕙回港驚艷上流派對　狀態封神同框名媛毫不遜色

久未在港露面的章小蕙日前回港參加上流派對，當中城中名媛邱李茂琪（Margaret）、張玉珊及其未婚夫盧啟賢、宇宙最強甄子丹及太太汪詩詩等，場面極盡奢華。



62歲狀態封神 同框名媛毫不遜色

現年62歲的章小蕙以一身高雅造型現身，保養得宜的她皮膚緊緻，舉手投足散發「老錢風」的鬆弛感。在邱李茂琪上載的合照中，章小蕙與一眾名媛同框，優雅氣質被網民大讚「完勝同齡人」。近年她主力在內地發展，憑藉獨有的文藝帶貨風格，在小紅書殺出一條血路。

參加上流派對。（IG/@dr_maret_lee）

拒絕破產成功由「物質女」標籤轉化為「專業帶貨女王」

章小蕙的人生堪稱傳奇。出身書香世家的她，當年與鍾鎮濤（阿B）的一段婚姻轟動全城，卻也因投資失利及生活奢靡，在1997年亞洲金融風暴後欠下2.5億港元巨債。當所有人都以為她會就此倒下，但面對巨債，她堅決不申請破產，直言：「飯可以不吃，衫不能不買。」，而她本人也與該債務打了多年官司，最終在2003年勝訴，被法院判決無須負責此巨額欠款，得以脫身。章小蕙離婚後，曾經歷一段艱難時期，但近年來成功轉型，成為時裝買賣顧問和帶貨女王，重新獲得事業上的成功，以其獨特品味和時尚品味受到關注。

劉亦菲與章小蕙同框，「玫瑰見到了玫瑰」登上微博熱搜。（微博圖片）

章小蕙罕談父母。（直播截圖）

章小蕙氣質優雅，62歲都保養得宜。（小紅書）