翻版朱玲玲赴西樵山拜神求姻緣　強調兩擇偶條件遭調侃：機率極低

現年43歲的前TVB「御用丫鬟」陳思齊（前名陳凱怡），2000年參選港姐入行，當年她只有18歲，因外貌清純被外界封為「翻版朱玲玲」。雖然大熱倒灶五強不入，但陳思齊仍順利簽約成為TVB旗下藝人，多年來演過不少「妹仔」、「丫鬟」角色，可惜發展平平；其後陳思齊曾過檔港視連拍了六部劇集，但最後不獲發牌，陳思齊亦無奈淡出，並轉行任職音樂治療及香薰按摩師。至早前，陳思齊又有「新方向」，突然拍片宣布加入蔡淇俊的攤賣雞腳團隊，成為「擺攤大軍」的一員，更揚言要做「雞腳皇后」。此外，她也經常在內地社交平台拍片分享自己的想法。

陳凱怡18歲時參選2000年港姐，係當年大熱之一，後來改名陳思齊。（TVB電視截圖）

陳思齊做過好多妹仔角色。(網上圖片)

陳思齊已經43歲，但Keep住童顏。（小紅書@陳思齊）

陳思齊加入蔡淇俊直播行列。（小紅書）

陳思齊「戰鬥格」晒長腿勁吸睛

陳思齊最近事業略有起色，但感情似乎依然平平，她最近拍片也坦言經常被催婚，其實她也坦言渴望有姻緣，已經盡力，無奈緣份未到。不過近日，陳思齊有所行動，親身前往西樵山拜神求姻緣。片中可見，當日陳思齊一身「馬小玲」Look打扮，身穿白色冷衫配搭超短裙，大騷白滑長腿，非常吸睛。

陳思齊近日以「祈禱觀音姐姐可以賜一個多頭髮的帥哥給我」為題拍片。（小紅書截圖）

陳思齊公開擇偶要求，要多頭髮同靚仔。（小紅書截圖）

陳思齊自言40幾歲，咩男人都見過。（小紅書截圖）

陳思齊公開擇偶條件

對於理想另一半的條件，陳思齊的標準相當「坦白」。有網民問她接不接受外省人，她表示：「其實我覺得揀老公同地區係無關係，最緊要就係多頭髮同埋靚仔。」陳思齊解釋：「今時今日我都40幾啦，認真講，真係有乜男人未見過，唔通醜嗰啲就唔花心咩，所以點都要揀顏值在線嘅，賞心悅目啲唔好咩。你哋同我講嚟搵觀音姐姐求姻緣很靈，咁我就聽晒你哋話，特登黎到西樵山搵觀音姐姐，希望觀音姐姐聽到我嘅心聲，賜我一個多頭髮嘅靚仔。」

陳思齊直言醜男都會花心，不如揀顏值在線。（小紅書截圖）

陳思齊特意到西樵山求姻緣。（小紅書截圖）

陳思齊希望觀音聽到她的心聲。（小紅書截圖）

網民調侃陳思齊擇偶要求奢侈

陳思齊笑言正常途徑認識異性的方法都試過，這次一於和神仙姐姐打交道，如果還是不行的話，就唯有專心賺錢。她亦豁達表示：「其實大家都唔使心急嘅，其實姻緣係可遇不可求，如果真係無嘅話，咁我就不如組個姑婆團，同啲姊妹們一齊去玩。」不過陳思齊的擇偶條件就引起網民熱議，有人笑言：「點解一直強調多頭髮」、「咪咁多要求啦，順眼，溝通到就得啦」、「我頭髮多，但無錢」、「頭髮少都是強者「多頭髮已經過分了，仲要靚仔。機率極低」；甚至有網民調侃：「絕對是奢侈要求」。

陳思齊笑言正常途徑認識異性的方法都試過。（小紅書截圖）