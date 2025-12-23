王敏奕私心之選龔慈恩　為拉票碌盡人情卡連細佬都要幫忙

《萬千星輝頒獎典禮2025》舉行在即，王敏奕（Venus）近年演技大爆發，在台慶劇《新聞女王2》中飾演熱血記者「劉艷」一角大受好評，更憑此角色成功殺入「最佳女配角」最後十強。王敏奕今日（23日）現身記者會，坦言隨著頒獎禮臨近，心情既興奮又緊張，但更多的是感動。

入圍「最佳女配角」奪獎有信心

王敏奕接受《香港01》訪問時被問到是否有信心奪獎，即露出燦爛笑容表示：「信心係有嘅，而且係愈嚟愈有！」她直言這份底氣並非來自自傲，而是身邊人的鼓勵：「開始感受到好多支持嘅力量，無論係身邊朋友、屋企人，定係粉絲，佢哋都畀咗好多信心我，所以個信心係愈嚟愈多。」

王敏奕碌盡人情卡，叫人投票。（陳順禎 攝)

王敏奕話喺屋企唔講公事。（陳順禎 攝)

私心選龔慈恩：真係好鍾意佢每一件作品

儘管王敏奕對自己有信心，但亦深知今年女配角競爭進入白熱化階段：「對手一定好強啦，特別係我哋《新聞女王》團隊，已經有四位入咗十強。睇返其他對手，位位都表現出色，今年真係競爭非常激烈嘅一年。」但被問到除了自己外，還會支持誰時，王敏奕的「私心首選」是前輩龔慈恩：「我必須要講我係好私心龔姐嘅。因為我同龔姐嘅緣份係由我返TVB 拍第一套劇《香港愛情故事》開始，佢就飾演我媽媽，佢真係睇住我大。雖然今次《新聞女王》同佢冇乜對手戲，但我真係好鍾意佢每一件作品，好希望可以見到佢上頒獎台。」

究竟「劉艷」能否在頒獎禮當晚突圍而出？大家拭目以待。（陳順禎 攝)

王敏奕私心之選龔慈恩。（陳順禎 攝)

跟老爺曾志偉不談工作

王敏奕最後更開玩笑說，為了拉票已經「用盡人情牌」，連平時少聯絡的弟弟都被她「強迫」轉發投票連結。除了弟弟外，老公曾國祥都落力為王敏奕拉票，叫盡身邊的人投票。最後，早前老爺曾志偉傳出會離開TVB的消息，雖然曾志偉已經親自澄清非事實，王敏奕被問到有否關心一下曾志偉的情況時，她表示：「冇喎，好少講呢啲工作嘅嘢。」

