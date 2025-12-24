黃宗澤角逐視帝獲半個電視圈力撐　平安夜突襲旺角拉票

演技一直備受肯定的黃宗澤（Bosco），近年憑藉多元角色展現精湛演技，在剛播畢的劇集《新聞女王2》中飾演「嘴賤」男角Kingston，再度成為全城熱話。Bosco活靈活現的演繹不僅掀起觀眾熱烈討論，更成功躋身《2025萬千星輝頒獎典禮》「最佳男主角」十強，實力備受矚目。目前正拍攝邵氏新劇《風華背後》的台前幕後，趁聖誕派對齊齊呼籲觀眾投票支持Bosco，為他角逐視帝注入強心針。

目前正拍攝邵氏新劇《風華背後》的台前幕後，趁聖誕派對齊齊呼籲觀眾投票支持Bosco。(公關提供)

演技一直備受肯定的黃宗澤（Bosco），近年憑藉多元角色展現精湛演技。(公關提供)

在《新聞女王2》中，Bosco飾演的Kingston「Mean精」上身，對白涼薄卻句句到肉，配合豐富表情，令觀眾又愛又恨。網民紛紛表示「角色賤格得嚟好討喜」，連同劇演員鄧志堅、高海寧、陳曉華、龔慈恩、蔣祖曼、袁富華、王敏奕、吳業坤等亦先後拍片為Bosco拉票，可見其人緣與演技同樣獲肯定。

《新聞女王2》中，Bosco飾演的Kingston「Mean精」上身，對白涼薄卻句句到肉。(公關提供)

此外，正在合作的《風華背後》劇組在聖誕節將至開大食會、交換禮物外，演員包括蔡少芬、譚耀文、鄭希怡等亦紛紛發聲支持，連汪明荃（阿姐）也特意拍片力挺：「今年視帝我睇好Bosco！多年前合作《野蠻奶奶》時他還帶點小子氣，搞笑又生動；這次在《風華背後》演大律師有模有樣，在《新聞女王2》演奸角更是耳目一新——不是凶神惡煞，而是不經意地『陰濕』，角色設計好，演得更好。努力咁多年，祝福他奪得視帝！」

汪明荃（阿姐）也特意拍片力挺Bosco。(公關提供)

與Bosco相識多年的圈中好友亦接力應援，苗僑偉（三哥）、歐陽震華、鍾嘉欣, 吳啟華及蔡潔等公開拍片打氣，片中幽默自問自答：「今年視帝係邊個？」「梗係《新聞女王2》Kingston黃宗澤啦！」展現深厚交情與支持。

聖誕節大家正為《風華背後》開工。(公關提供)

為助Bosco爭奪視帝，粉絲自發製作多款創意宣傳品，包括《新聞女王2》中Kingston的一比一紙牌立像，以及印有其經典表情的「壓力饅頭表情包」，將於12月24日平安夜在旺角街頭派發，為Bosco最後衝刺拉票。而不少網民更戲言若他奪得視帝，要公開「審判」Kingston的毒舌行徑，足見角色塑造極為成功，深入民心。黃宗澤笑言回應：「多謝大家『恨』我呢個角色，代表我演得夠真啦！」

Bosco表情多多。(公關提供)

《2025萬千星輝頒獎典禮》將於明年1月4日舉行，視帝公眾投票則於12月28日晚上11時59分截止。且看Bosco能否憑Kingston一角再下一城，登上視帝寶座。

邵氏新劇《風華背後》的台前幕後目前趁聖誕開派對。(公關提供)

聖誕派對仲有交換禮物。(公關提供)