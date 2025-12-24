五索搬離山頂豪宅首曬內部奢華裝潢任睇　與馬生睡房有禁忌拒公開

現年35歲的「五索」鍾睿心今年初高調承認與66歲、身家以百億計的大生銀行主席馬清鏗父女戀，二人拍拖踏入第10年並育有4名子女，因而獲封「最強小三」之名。五索不但毫不介意被人稱做小三，還愈來愈高調，愈Post愈多兩人的恩愛片段，力證與馬生愛得甜蜜，深得馬生寵愛。五索又不時分享她與馬生的日常點滴，兩人經常周遊列國歎世界，幸福富貴生活令人羨慕。日前五索就拍片分享她的山頂豪宅room tour，再次炫富曬幸福。

34歲「五索」鍾睿心（Rachel）自從被踢爆與66歲的馬清鏗交往9年。（讀者提供）

「五索」高調承認做馬清鏗二奶，有網民封她「最強小三」。（讀者提供）

五索於IG出post寫道：「你哋成日想睇我山頂間屋😏終於拍咗條Room tour俾大家👀～」分享了一部分的影片，全片就要到她的YouTube頻道收看。該段短片名為「山頂Room tour」五索留言表示：「首次亦都係最後一次，很遺憾要搬了，你哋成日想睇我山頂間屋，終於拍咗條Roomtour畀大家。」有指五索所住的這幢山頂獨立屋豪宅月租約15萬元，實用面積有2800方呎，五索因為不是業主更一度被質疑是「空心情婦」，不過她就表示有錢人的自住屋只會租不會買，又指自己相信風水命理，所以每年都會搬屋。而她這次拍片就是因為她要搬屋了。

五索拍片曬山頂豪宅。(影片截圖)

從五索分享的影片中可見，山頂豪宅對住極開揚的美景，有山有海令人心曠神怡。豪宅內設有開放式廚房，客廳極之寬敞，沙發大得可以上去走來走去，廳中還擺放了健身器材可以隨時健身。小朋友的睡房每間都各有特色，而房內傢俱全由五索自己構思。她說：「呢兩間屋加埋係有10間房，所以我唔會逐間介紹，設計都係源於我細個屋企好窮，我就幻想度好多嘢係好想放喺間房，而家我係會因應唔同小朋友嘅 character 去整唔同嘅牆紙同牆。」她有一個囝囝很喜歡畫畫，房間牆壁就加入了藝術元素。她囡囡的房間更有專屬衣帽間。五索表示：「因為我細個冇錢買公主裙，所以我而家係報復式買咗好多公主裙畀佢，佢仲有自己嘅化妝枱。」

沙發大到可以走來走去。(影片截圖)

開放式廚房。(影片截圖)

馬生出鏡。(影片截圖)

五索和馬生的主人房則在另一間屋，每次都要經房外才可進入另一間屋。五索拒絕公開她與馬生的睡房說：「呢間屋就係你哋成日都見到我拍 vlog 嘅地方。呢一間房係絕對唔影得嘅，因為入面有好多嘢都唔出得鏡㗎，呢一間就係我同馬先生嘅睡房啦，所以就 no no no no no。」她展示了另一間睡房，她每次與馬生嗌交後便會在這間房睡覺。五索還介紹了她的衣帽間，不過只見有一大堆靚衫卻沒有名牌包包，她說：「我擺晒喺夾萬而唔係喺間屋度，因為太多工人，我驚佢哋偷。」五索昨日就於她的IG story上載了她們一家人搬家的片段，寫道：「動物大遷徙，媽的，好攰呀。」見他們一家大小推住大小行李箱，相當忙碌。

五索囡囡出鏡。(影片截圖)

五索名牌包包不放衣帽間。(影片截圖)

五索準備搬家了。(影片截圖)