視帝嫂高顏值男途人望到眼定定　網民讚靚到似公主：比李嘉欣更美

現年34歲的前港姐兼華姐冠軍陳凱琳（Grace），於2018年下嫁比她大22歲的視帝老公鄭嘉穎，結婚七年恩愛如昔。兩人婚後極速「三年抱三」，誕下3個高顏值小朋友，雖然已為三子之母，但陳凱琳無論樣貌還是身材都沒有半分「師奶味」，身形fit到漏！近年成功轉型做KOL的她，吸金力更加係驚人，連帶知名度飆升，可謂財、貌兼備。日前，陳凱琳到澳門工作時更疑因其高顏值發生有趣一幕，究竟是什麼事呢？

34歲嘅陳凱琳（Grace）與比佢大22歲嘅視帝老公鄭嘉穎結婚7年，一直好恩愛。（IG@ghlchan）

陳凱琳近年成功轉型為KOL，一邊細心相夫教子，一面積極經營社交平台。(IG@ghlchan)

陳凱琳近年成為香港炙手可熱的KOL。（IG@ghlchan）

陳凱琳性感大解放。（IG@ghlchan）

陳凱琳現身澳門親民打招呼

陳凱琳日前應邀到澳門出席活動，雖然貴為視帝嫂兼當紅KOL，但她毫無架子，自己拿著一袋二袋到達現場，見到工作人員熱情招待，陳凱琳也貫徹一向親切作風，全程笑容滿臉地跟大家打招呼，相當Nice。

陳凱琳日前應邀到澳門出席活動。（小紅書截圖）

雖然貴為視帝嫂兼當紅 KOL，但陳凱琳毫無架子，自己拿著一袋二袋到達現場。（小紅書截圖）

男途人睇到眼定定

當日陳凱琳身穿黑色皮夾外套配襯短裙，紮了一條「Elsa 辮」，造型既型格又帶點甜美。不過，現場就發生了有趣一幕。正當陳凱琳步入場地時，坐在門口位的一名男士，似乎被陳凱琳的驚人顏值深深吸引，全程對著這位雙料港姐冠軍行「注目禮」，視線由始至終都無離開過，睇到眼定定，畫面相當搞笑。

坐在門口位的一名男士，似乎被陳凱琳的驚人顏值深深吸引。（小紅書截圖）

該男士視線由始至終都無離開過陳凱琳。（小紅書截圖）

網民激讚陳凱琳：比李嘉欣更美

視頻流出後，不少網民都紛紛留言大讚陳凱琳狀態極佳，整個人充滿活力，完全看不出已經生了三個小朋友。有網民形容她：「她就像是迪士尼的公主」、「真美，她還一直是笑嘻嘻的」、「好美好瘦」；更有網民給予極高評價，直指陳凱琳的美貌直逼大美人李嘉欣，甚至青出於藍：「好似李嘉欣，但她比李嘉欣更美」，靚樣獲得網民肯定。

睇到眼定定，畫面相當搞笑。（小紅書截圖）

陳凱琳成為如今最炙手可熱的KOL，連荷李活電影《職業特工隊：最終清算》在紐約舉行的宣傳活動也獲邀出席，並與湯告魯斯合照。(IG@ghlchan)

陳凱琳離開電視台，人氣反而有增無減。(IG圖片)

陳凱琳雖然已為三子之母，但無論樣貌還是身材都沒有半分「師奶味」。（IG@ghlchan）

辣媽！（IG@ghlchan）

陳凱琳做KOL後，性感尺度愈來愈大。（IG@ghlchan）

性感大解放。（IG@ghlchan）