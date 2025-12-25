TVB綠葉遭新婚妻投訴「虐待」　爆一日食得一餐：56蚊都唔捨得？

現年61歲的無綫（TVB）綠葉邵卓堯入行超過40年，曾是邵氏電影小生，亦做過電影男主角，惜發展平平轉戰電視圈，因多次飾演壞人而在2016年獲綜藝節目頒發「另類好戲王 - 壞蛋王」。現實中的他曾歷婚姻失敗，與前妻育有一女，適逢沙士爆發被減騷，月入不足一萬元，為幫補生計養育女兒，他曾兼職揸的士，是一位盡責好爸爸。今年初，邵卓堯終於迎來人生第二春，低調與圈外女友簽紙再婚，現時更與太太定居內地中山，經常中港兩邊走。近日邵卓堯在社交平台分享夫妻日常，豈料竟遭新婚太太「大控訴」，指邵卓堯一日只准給她吃一餐，究竟因為什麼事呢？

21歲的邵卓堯當過邵氏電影小生，拍大陸電影《小毛孩奪寶奇緣》，當時大陸電影市場不像現在，基本沒有人看。

邵卓堯是無綫綠葉。（TVB截圖）

2010年邵卓堯在《刑警》飾演殘障殺手，成功入屋。（影片截圖）

邵卓堯在2016年獲綜藝節目頒發「另類好戲王 - 壞蛋王」。（節目截圖）

邵卓堯太太不滿餓到瘦十幾斤

邵卓堯婚後積極經營社交平台，不時分享生活點滴和夫妻日常。在最新一條影片中，他帶太太到茶餐廳「撐枱腳」，當他問及米線味道如何時，太太隨即「發牢騷」，對着鏡頭大吐苦水：「唔好食都要食㗎啦，成兜食晒了，一日淨係食一餐咋！人哋娶老婆，你娶老婆，人哋娶老婆返去養到肥肥白白，你娶我返去呢？餓鬼我！一日到黑淨係畀一餐飯我食。」

邵卓堯移居中山，經常中港兩邊走。（小紅書）

積極經營社交平台。（小紅書）

今年初，邵卓堯覓到人生「第二春」，與女友在香港簽字，但當時未有公開太太樣貌。（抖音）

邵卓堯最近經常與太太夫妻檔拍片，分享夫妻日常。（小紅書截圖）

鏡頭前的邵卓堯不敢駁嘴，只能繼續錄影，太太見狀更激動表示：「你諗下，差啲連水我都想飲埋佢啊！影影影，影咩啊影，唔准影！」期間更一度大力拍打老公手臂宣洩不滿，場面既好笑又充滿火藥味。

邵卓堯近日拍片遭太太大控訴。（小紅書截圖）

阿嫂大爆一日淨係食一餐。（小紅書截圖）

邵卓堯唔敢駁嘴。（小紅書截圖）

背後有苦衷

面對太太的控訴，邵卓堯不但沒有生氣，反而道出背後「苦衷」，原來一切都是為了太太著想。他笑言：「妳應該要多謝我，幫妳減肥。」不過太太似乎不領情，反駁道：「減你個死人頭，瘦咗10幾斤啊。」此時，邵卓堯幽默指自己也有「損失」：「我銀包都瘦咗好多，呢餐幾錢啊？56蚊啊！」豈料被太太反窒：「一日淨係一餐咋，56蚊，你唔捨得啊？」邵卓堯即改口稱：「捨得、捨得，下次自己煮。」事後，邵卓堯也在影片留言放閃：「生活小情趣吵吵鬧鬧，一遇到可愛的人就覺得生活不艱難了」，求生慾果然強！

阿嫂期間更一度大力拍打老公手臂宣洩不滿。（小紅書截圖）

邵卓堯自言其實有苦衷，他是想幫太太減肥。（小紅書截圖）

不過阿嫂似乎不領情，反駁道：「減你個死人頭，瘦咗10幾斤啊。」（小紅書截圖）

網民激讚阿嫂好戲

影片出街後，不少網民大讚阿嫂個性直率，紛紛留言：「好溫馨」、「老婆好可愛」，更有網民建議邵卓堯帶老婆入行：「你老婆好適合拍戲啊，講嘢咁流利」、「將你老婆介紹俾珍姐（曾勵珍）！做啲臨記角色，不出三年保證可以做到女二，好戲到呢！」。對此，邵卓堯亦大方回覆：「她好戲過我。」

阿嫂窒邵卓堯是否56蚊一餐都唔捨得。（小紅書截圖）