劉佩玥唱《海闊天空》面目猙獰　自爆上台緊張還原表情失控內幕

TVB年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2025》即將在下月初舉行，而今（24日）多位入圍了「最佳男主角」及「最佳女主角」的十強候選人會見傳媒，包括有羅子溢、周嘉洛、劉佩玥、陳曉華及傅嘉莉。

多位「最佳男主角」及「最佳女主角」的十強候選人會見傳媒。（葉志明 攝）

在接受傳媒訪問時，問到入圍「最佳女主角」十強名單，對自己有沒有信心時，她們都不約而同表示有信心，陳曉華揚言：「我覺得企得上台要拉票一定要有信心。因為你其實代表咗自己，代表咗成個團隊，所以無論如何大家都要有信心。」在旁的劉佩玥就表示：「我覺得入咗十強好開心。」表明現在會盡力去拉票。

三位都對自己有信心。（葉志明 攝）

傅嘉莉大曬長腿。（葉志明 攝）

劉佩玥被指唱歌時表情好恐怖。（小紅書﹑threads圖片）

當續問到有何拉票方法時，傅嘉莉就表示：「因為《刑偵12》喺年中播放，好驚大家已經遺忘咗一啲精彩嘅片段，所以喺呢個星期我就會每一日發放一啲精華片段，喚醒返大家對我嘅演出，希望大家可以喺三票之中投我一票。」而在旁的陳曉華則靠直播拉票，劉佩玥聽後都覺得她們的拉票方法很好，所以會以作參考。

陳曉華靠直播拉票。（葉志明 攝）

另外，當提到劉佩玥在日前於廣州舉行的首個個人音樂會中，當唱《海闊天空》這首歌的時候，唱得面目猙獰，令不少網民留言指表情好恐怖。對此，問到當日為何唱《海》這首歌時，表情如此猙獰，她就解釋表示：「可能一開始好緊張（上台時候），然後呢兩個鐘入邊唱十幾隻歌，我去到中間唔知點解喺唱呢隻歌（《海闊天空》）之前，我有少少回唔到氣，同埋因為之前仲有一首歌喊咗，跟住我就用咗另外一首歌時間去調整我嘅情緒，然後當我聽到呢首歌（《海闊天空》）嘅時候，我突然之間覺得有力量，咁所以當我有返力量嘅時候，我就可能太投入同埋諗咗去嗰件事度，我冇諗太多其他嘢，所以我就完全唔記得咗其他嘢，太過入咗去嗰個世界，所以唔記得咗呢樣嘢。」 續表明：「希望下次畀心機努力進步，不足嘅嘢就再做得好啲。」

劉佩玥認為自己唱得太投而已。（葉志明 攝）