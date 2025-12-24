黃宗澤平安夜現身旺角拉票　派「嘟嘴」禮物：特別想打呢個樣

「準視帝」黃宗澤（Bosco）平時已經是大忙人，今日（24日）是平安夜，他更忙，因為他為了即將舉行的《萬千星輝頒獎典禮2025》現身旺角街頭拉票。黃宗澤接受傳媒訪問時透露，今年粉絲特別有心思，不僅為他準備了「應援車」，還印製了一系列的小禮物：「聖誕節流流，平安夜都陪我喺條街度玩，真係多謝晒。」黃宗澤笑指沒想過自己這個年紀還能有「應援車」。

黃宗澤現身旺角街頭拉票。(陳順禎 攝)

「準視帝」黃宗澤（Bosco）。(陳順禎 攝)

提到用「嘟嘴」和「啜奶」的樣來宣傳，黃宗澤就忍不住大笑，指著自己這兩個表情可以用來做表情包：「特別想打呢個樣，網上最大反應都係呢兩個表情，如果有個老細成日咁嘅樣望住你呢，即係畀我都辭職。」雖然口說嫌棄，但黃宗澤全程笑意盈盈，更貼心地提醒粉絲，可以把這份「驚喜」隨身攜帶。

雖然口說嫌棄，但黃宗澤全程笑意盈盈。(陳順禎 攝)

提到用「嘟嘴」和「啜奶」的樣來宣傳，黃宗澤就忍不住大笑。(陳順禎 攝)

談到面對獎項競爭，黃宗澤感激表現淡定，笑言大家都是好對手，無論誰拿獎都會開心，因為這代表了大家對這份職業的專業精神。即便是在節日，黃宗澤依然忙於拍攝邵氏新劇《風華背後》。提到被網民在九龍城街市偶遇，他笑稱自己常常出現在那區：「嗰度食咗好多年啦，平時冇人理我㗎。」大家早就見怪不怪，但可能因為《新聞女王2》的效應才被人拍照。最後，他不忘大方表示，粉絲合照「任影唔嬲」，但唯一請求是：「唔好趁我擘大口食嘢嗰陣影就得啦！」

黃宗澤提到被網民在九龍城街市偶遇，他笑稱自己常常出現在那區。(陳順禎 攝)