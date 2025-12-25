莊思明與楊明平安夜放閃現孕味　兩特徵惹網民揣測：是不是懷孕了

莊思明（Lisa）與男友楊明拍拖將近10年，這段感情經歷過不少風浪，即使男方早前曾惹上官非並停工兩年，莊思明依然不離不棄，兩人早已被視為圈中「打風都打不甩」的一對。楊明亦早已融入莊家，經常出席女方的家庭聚會。昨晚（24日）平安夜，莊思明在社交平台大方放閃，貼出二人慶祝聖誕的甜蜜合照，不過一眾網民再次「錯重點」，初了紛紛向兩人催婚外，更因莊思明身形上的變化，好奇留言：「是不是懷孕了？」

楊明和莊思敏平安夜放閃。（小紅書圖片）

莊思明悉心打扮，穿上露背長裙。（小紅書圖片）

平安夜甜蜜放閃

聖誕節是一個甜蜜和溫馨的日子，大家都會同最愛的人一起度過，楊明和莊思敏也不例外，莊思明在社交平台分享多張靚相，並寫道：「平安夜快樂，Merry Christmas everyone」。從照片可見，兩人應該出埠慶祝，並悉心打扮穿上情侶色系的服裝，身穿露背長裙的莊思明，刻意轉身大曬白滑美背，並在璀璨的煙火背景下向楊明連環送吻，畫面sweet到爆。

大晒白滑美背。（小紅書圖片）

靚人靚景！（小紅書圖片）

莊思敏孕味重

雖然靚人靚景，但網民卻關心二人婚期，有網民戲言家姐莊思敏在這十年間都已經結過兩次婚，但兩人還未有動靜，紛紛留言：不少網民留言表示：「全港觀眾問楊明，幾時願娶妳？」、「根本睇唔到有意娶嘅跡象」、「要結一早就結啦」、「拍咁多年，硬係唔結婚」。有網民則持開放態度，認為：「我覺得唔結婚都幾好，反正一張紙而已，愛就一齊，不愛了就分開。」另外，更有眼利的網民將焦點放在莊思明的身形上，指出她不但整個人看上去圓潤了，身穿貼身裙時腹部更疑似微微隆起，加上她腳踏平底鞋，隨即引起懷孕猜測，留言詢問：「是不是懷孕了？」

看得出莊思明很開心。（小紅書圖片）

大騷修長身材。（小紅書圖片）

屢傳婚訊

其實拍拖至今，楊明與莊思明不時傳出婚訊，今年楊明44歲生日時，莊思明在蛋糕牌上寫著「老公豬豬」，隨即惹來秘婚傳聞，其後莊思明出席活動時被問到是否好事近，她即否認，「佢未求婚，但成日都有口風漏出嚟，所以都已經無咩驚喜，我知佢已經買咗隻好貴嘅戒指，不過我都慣咗佢無咩驚喜同儀式感嘅人。」她又坦言兩人已相處多年，結不結婚都沒什麼所謂，每天都見面，又一起住，即使結了婚都差唔多，所以沒太大渴望轉變，「雖然佢唔係浪漫嘅人，但同佢相處最開心係細水長流，生活上佢會好照顧我。」莊思敏笑言不怕被催婚，只怕大家問到悶。其後胞姐莊思敏再婚，莊思明也表示：：「我放低咗呢樣嘢好耐喇喎！」但楊明方面似乎仍有這份心，笑言：「我未放低㗎！」並透露有結婚計劃，屆時定會跟大家分享喜訊。如果今次真的「BB來了」，未知會否加快兩人步入教堂的腳步呢？

莊思明在璀璨的煙火背景下向楊明連環送吻。（小紅書圖片）