吳卓羲被偶遇防腐級顏值驚艷網民　手抱一物惹爆笑：慶祝平安夜嗎

現年46歲的吳卓羲（Ron）近年主力北上發展，接連參與《披荊斬棘2》、《大灣仔的夜2》及《今晚好犀利》等多個真人騷節目，憑着「直腸直肚」的率真性格成功圈粉，人氣高企。除了性格討好，吳卓羲那彷如吃了防腐劑般的凍齡外貌也令不少人驚嘆，多年來保持帥氣顏值，如今更添男人味，被網民封為「港圈顏值天花板」，也是不少女士心目中的男神。

吳卓羲近年積極在內地發展。（微博@Ron吳卓羲）

吳卓羲向來給人感覺有型又man。（視覺中國）

是不少女士心目中的男神。（視覺中國）

吳卓羲回歸娘家TVB拍攝重頭劇《璀璨之城》，與張智霖（Chilam）相隔12年再度合作，令人期待。（蘇國豪 攝）

凍齡狀態驚人

最近，吳卓羲回歸娘家TVB拍攝重頭劇《璀璨之城》，與張智霖（Chilam）相隔12年再度合作，令人期待。雖然劇組趕工，但「吊頸都要抖下氣」，前晚（24日）平安夜，有網民分享在街頭野生捕獲吳卓羲。片中所見，吳卓羲正在與友人交談，身穿棒球褸配闊腳褲的他「少年感」爆棚且精神飽滿，完全看不出已經46歲。

昨晚（24日）平安夜，有網民分享在街頭野生捕獲吳卓羲。（微博截圖）

身穿棒球褸配闊腳褲的吳卓羲，「少年感」爆棚。（小紅書截圖）

這段生圖流出後，網民紛紛驚嘆其保養得宜，洗版留言：「呢個狀態，最多咪30歲」、「好帥，顏值擔當在線」、「最近狀態好到爆炸」。甚至有網民忍不住將他與當年的「奧運六星」兄弟作比較，直言：「吳的狀態比林峯老波（黃宗澤）好」。

網民讚吳卓羲的狀態：「最多咪30歲。」（小紅書截圖）

吳卓羲被取笑「酒不離手」。（小紅書截圖）

手持一物惹爆笑

除了顏值吸睛，眼利的網民亦發現了另一個亮點，就是吳卓羲手裡一直緊緊抱著一瓶酒，似乎正準備去開派對，網民笑問：「準備慶祝平安夜嗎？」、「看著像了哈哈哈哈」。其實吳卓羲向來愛杯中物，更被好友林峯視為的「最強酒腳」。不過，早年吳卓羲曾自爆因拍劇太搏命而捱壞身子，甚至傷及肝臟：「當時中醫話我個肝脹大咗，要不斷睇中醫食中藥先得。」自此之後，他表示會為了身體著想，減少飲酒並會節制地飲。如今平安夜「酒不離手」，看來吳卓羲為了慶祝佳節，也難得破戒輕鬆一下。

網民激讚吳卓羲。（小紅書截圖）

網民指吳卓羲狀態比兩位好兄弟林峯和黃宗澤更好。（葉志明攝）