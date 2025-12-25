阮小儀無預警下聖誕晒戒指相宣布婚訊　曾自爆陷10年單身焦慮

恭喜！恭喜！現年55歲的前商台DJ阮小儀早前曾自爆一度陷入單身焦慮，豈料今日（25日）趁住聖誕節，無預警在社交平台發佈一張一對男女配戴婚戒的手部合照，疑似宣布婚訊，令人大為震驚，圈中好友亦紛紛送上祝福！

小儀今日聖誕節拋下震撼彈。（IG圖片）

聖誕驚爆婚訊

小儀在帖文中寫道：「2025年 對我嚟講 係一個好年份。多謝你 令我人生下半場更精彩。🫶🏽🫶🏽🫶🏽🫶🏽🫶🏽🫶🏽亦想與愛我的你們分享，多謝你們滿滿的祝福。 🤍❤️🤍❤️🤍❤️🤍❤️聖誕🎄快樂」，並配上一張一對男女戴上婚戒的手部照片，宣佈婚訊，在聖誕佳節拋下一顆震撼彈！

小儀晒出疑似婚戒。（IG圖片）

曾自爆陷10年單身焦慮

小儀於今年10月底正式離開效力近31年的商業電台，結束長壽節目《早霸王》的主持生涯，希望有更多時間享受人生。離巢後，她工作邀約不斷，並開設了個人YouTube頻道，事業開啟新篇章。此外，小儀本月在ViuTV節目中罕有地透露自己曾陷入長達十年的單身焦慮。她回憶30歲生日是「最唔開心嘅生日」，因當時社會觀念讓她覺得若30歲前單身，之後都不會有，一度害怕自己會「萬劫不復」、「孤獨終老」。她更自曝一段傷心往事：「曾得知一位前度突然結婚的消息時當場呆住，大受打擊。」豈料如今疑似覓得真命天子，網民大為吃驚的同時，亦有送上祝福，圈中好友森美、蔡卓妍、193等都有留言講「恭喜」。