19歲鍾柔美疑被男友攬實親吻照流出 男方32歲為「超級虎」成員

「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）青春無敵，早於2022年時已經被傳與Super Tiger成員劉展霆（Eden）因拍《青春本我》時撻著，有網民表示見過二人拍拖，又指二人於社交平台開設了情侶賬號，但是當時鍾柔美否認了戀情，表示要專注學業。年中時鍾柔美又被爆戀情，指她與疑似男友拍拖睇戲，鍾柔美更被男方用手輕撫膊頭及屁股，當地她亦表示跟這名同學仔完全沒有發展空間。

鍾柔美指與同學仔完全沒有發展空間原來因為男朋友另有其人，昨日（25日）突然有一條有關疑似鍾柔美被男友鍚面的片段在網絡流傳，網民快手的儲存下來後即在社交平台分享：「tvb鍾柔美扮A0？？好似極速delete咗。」片中的疑是鍾柔美與緋聞男友劉展霆，由鍾柔美拿著手機自拍，劉展霆在背後環抱著鍾柔美，然後輕輕親吻在其臉頰上，鍾柔美亦十分受落，甜蜜非常。二人頭上更戴有聖誕頭飾，亦從鍾柔美轉發的照片中，可以見到近日她有穿過同款衣服，與這個親密片段衣服相似，有網民笑指是AI合成片段，亦有人相信是真正流出，只不過鍾柔美一時手滑，以為只是放了二人的秘密帳號，誰知竟在個人公開平台發放了。

