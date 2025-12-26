鍾柔美疑錯手分享錫面照曝光男友劉展霆　姚焯菲：玩得太激進

現年19歲的「聲夢小花」鍾柔美（Yumi），早於2022年時已經被傳與Super Tiger成員劉展霆（Eden） 因合作拍攝劇集《青春本我》而撻着，當時已有網民表示見過二人拍拖，又爆二人於社交平台開設了秘密情侶賬號，但鍾柔美隨後否認了戀情，表示要專注學業。之後鍾柔美又被踢爆與疑似男友拍拖睇戲，男方更用手輕撫膊頭及屁股，事件惹起關注，當時鍾柔美依然否認有拍拖。

鍾柔美。（IG@yumichung1221）

有指疑似是鍾柔美發錯帳號。(threads圖片)

2022年鍾柔美已被傳與劉展霆（Eden）因拍《青春本我》撻着。（資料圖片）

不過昨日（25日）網上突然瘋傳有一條鍾柔美疑似被男友錫面的片段，有網民快手將影片下載，隨即在社交平台分享：「tvb鍾柔美扮A0？？好似極速delete咗。」片中所見，鍾柔美拿着手機自拍，而劉展霆就從背後環抱着女方，並輕吻都覅那個臉頰，鍾柔美亦十分受落，十分甜蜜。事件旋即在網上引起很大迴響，有網民大鬧鍾柔美「大話精」，但亦有網民力撐「戀愛自由」。

姚焯菲今日出席活動。（葉志明攝）

姚焯菲今日（26日）現身銅鑼灣出席活動，就事件接受《香港01》訪問時表示：「其實我覺得佢哋玩遊戲玩得太激進，因為尋日我唔喺度，咁所以我唔知佢哋玩咩遊戲，應該係玩真心話大冒險嗰啲遊戲。（傳佢哋本身拍拖？）因為我哋成班玩嘅friend，《青春本我》本身已經玩得好close，咁所以啦我自己覺得佢哋係朋友。」

姚焯菲覺得是玩遊戲。（葉志明攝）

玩得太激進。（葉志明攝）

Chantel不在場。（葉志明攝）

被問到劉展霆是否鍾柔美心儀類型？姚焯菲笑言：「呢個你要問佢。同埋佢哋玩嗰張相我係冇睇過，本身佢哋都想我加入佢哋一齊玩，但係最後我係約咗屋企人所以冇得去嗰個party，但係佢哋好似玩得幾開心吖。（玩錫面呢個遊戲個男仔要有咩條件？）我唔知道佢哋玩緊啲乜嘢呀。（事發後有冇同鍾柔美通過電話？）冇喎。（唔知佢而家個情緒？）我唔知喎。」

姚焯菲表示沒有與鍾柔美聯絡。（葉志明攝）