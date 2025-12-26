姚焯菲與李克勤長子拖手拍片傳緋聞　親揭雙方關係：每個禮拜食飯

姚焯菲（Chantel）於今年8月底赴美升學，入讀紐約大學Music Business課程，與修讀電影電視相關科目的李克勤長子李立仁（Ryan）因同校關係逐漸熟絡。二人開學半個月已成為好友，並在社交平台頻繁互動，之後不但一齊拍片，Ryan更替Chantel拍攝宿舍「Room Tour」，突襲入閨房拍片，進一步令外界聯想到關係非比尋常，惹起網上熱議。

李克勤長子李立仁到美國升學。（李立仁IG圖片）

李克勤長子李立仁與姚焯菲同校有互動。（李立仁IG圖片）

李克勤長子李立仁與姚焯菲同校有互動。（IG：@chantelyiu）

今日（26/12）姚焯菲現身銅鑼灣出席活動，就事件接受《香港01》訪問時表示：「其實我同佢喺香港已經見過面，因為大家有共同嘅朋友，同埋認識相同嘅老師。當我去到大學嘅時候，大家就開始一齊拍片傾偈。（係咪拍拖？）放心唔會，點會呀，我諗佢睇到呢個訪問覺得好核突。」

姚焯菲今日出席活動。（葉志明攝）

姚焯菲同李克勤長子李立仁有共同朋友。（葉志明攝）

兩人愈來愈熟絡。（葉志明攝）

被問到對方是否自己鍾意的類型？姚焯菲笑言：「真係唔係呀，因為太熟啦，因為我哋差唔多每個禮拜我哋都會約出嚟食飯。因為佢冇乜考試咁但係我就好多考試，咁所以就成日都會好忙。（你成日同佢食飯，唔怕佢女朋友會呷醋？）佢冇女朋友。嗰個係佢best friend，因為佢好多best friend都係女性朋友嚟嘅。（怕唔怕控制唔到愛上對方？）唔驚，冇可能，絕對冇可能。」

姚焯菲大爆李克勤大仔多女埋身。（葉志明攝）