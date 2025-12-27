谷德昭60歲數月內急瘦雙頰無肉　用拐杖彎身行路似80歲老翁

現年60歲的谷德昭早年有「肥谷」稱號，年前為健康減肥近50磅，但上節目樣子依然好精神。大前晚（24日）平安夜谷德昭與44歲的女友林子萱（Kiki）到紅館欣賞張學友演唱會，有博主於社交網分享了他當晚在會場外的片段，見他比七、八月時分享的照片再瘦一圈，雙頰無肉，全程手持拐杖彎身行路，一下子老了不少，健康惹人憂心。

谷德昭為健康減肥，之前瘦得嚟都好精神。（資料圖片）

谷德昭去年7月分享嘅照片，瘦得嚟好精神。（ig@koktakchiu）

谷德昭減肥已有一段時間。（資料圖片/葉志明攝）

步履蹣跚神態似老翁

谷德昭的生圖流出再度引起網民熱議，片段可見，谷德昭穿上紫紅色Jacket配拼布牛仔褲，打扮入時，但他甫落車即現老態。頭帶白髮的谷德昭臉容消瘦頗為憔悴，全程手持拐杖，但每行一步都好似好辛苦，要用拐杖借力，頭部看似乏力微微向前傾，神態十足年邁老翁。而女友林子萱則緊隨其後，戴住cap帽以黑白配粉紅色褲，身材無走樣，活力十足。

網民議論紛紛：80歲？

有網民表示不認得谷德昭，留言：「明顯是劉偉強」、「這是唐牛？」、「不會吧，這麼蒼老了嗎？」、「谷德昭80歲？呢個都唔係啊？」、「剛刷完70歲的呂良偉，就刷到60歲的谷德昭狀態差距大得厲害」、「怎麼瘦成這樣，肥谷呢」。

谷德昭行路彎晒身。（抖音@Hello哥在香港）

全程要用拐杖。（抖音@Hello哥在香港）

打扮入時。（抖音@相遇香港娛樂）

頭好似乏力。（抖音@相遇香港娛樂）

女友林子萱隨後。 （抖音@相遇香港娛樂）

用拐杖。（抖音@相遇香港娛樂）

谷德昭瘦咗好多。（抖音@相遇香港娛樂）

谷德昭同女友睇張學友演唱會。（抖音@香港Jason X）

谷德昭同女友睇張學友演唱會。（抖音@香港Jason X）

唔少網民以為係劉偉強導演。（電影公司提供）

數月內急瘦似老翁

谷德昭亦有在instagram分享照片，見他站在張學友的宣傳海佈前拍照，雖然已加重濾鏡，但臉上的皺紋仍清晰可見。對比他在今年七、八月時上載的照片，明顯是再瘦一圈，原來圓圓的臉消失了，變得雙頰無肉，連頸部皺紋都見到，完全像一個80歲老人，健康惹人憂心。

谷德昭在IG分享照片，開重濾鏡仍見到佢塊面冇晒肉，滿臉皺紋。（ig@koktakchiu）

9月去商台開咪，仍然好精神。（ig@koktakchiu）

今年7、8月谷德昭亦不時分享工作照，當時塊面仍有啲肉。（ig@koktakchiu）

名導與周星馳合作無間

谷德昭多年來他參與過不少幕前演出，當中包括經典作品。他過去演出周星馳電影《食神》之中的「唐牛」一角走紅，擔任電影《唐伯虎點秋香》編劇，他也有份演出，戲裡一幕「對穿腸」和星爺有經典對手戲，至今依然令人印象難忘。谷德昭執導的電影有《行運超人》、《家有囍事2009》以及《玻璃樽》等，都是人氣極高的作品。

人生經歷巨變

谷德昭過去一直身形渾圓，從高峰期 200 磅暴瘦至約 150 磅，主要原因是在經歷母親及姪子自殺等人生巨變後，為健康而積極減肥，聽從營養師建議並增加運動，澄清並非患甲狀腺病，但外型大變令網民感驚訝。而谷德昭與女友林子宣拍拖18年，二人一直互相扶持，年前林子宣因患有頸部腫脹，以及濕疹困擾，谷德昭亦一直陪伴她抗病。

早年係「肥谷」。（ig@koktakchiu）

谷德昭與周星馳合作無間。（ig@koktakchiu）